الرابطة المحترفة: خطايا مالية ضد النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والملعب التونسي

وجاءت العقوبات على النحو التالي:توبيخ وخطية مالية قدرها، بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي يوم 29 أكتوبر الماضي.توبيخ وخطية مالية قدرها، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالنادي البنزرتي يوم 29 أكتوبر الماضي.توبيخ وخطية مالية قدرها، بسبب العود في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالنادي الإفريقي يوم 3 نوفمبر الجاري.