الرابطة المحترفة: خطايا مالية ضد النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والملعب التونسي
سلّط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، عقوبات مالية على النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والملعب التونسي، بسبب رمي المقذوفات من قبل جماهيرها وتكرار هذه المخالفات.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
- النادي الصفاقسي: توبيخ وخطية مالية قدرها 7 آلاف دينار، بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي يوم 29 أكتوبر الماضي.
- النادي الإفريقي: توبيخ وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالنادي البنزرتي يوم 29 أكتوبر الماضي.
- الملعب التونسي: توبيخ وخطية مالية قدرها 7 آلاف دينار، بسبب العود في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالنادي الإفريقي يوم 3 نوفمبر الجاري.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
- النادي الصفاقسي: توبيخ وخطية مالية قدرها 7 آلاف دينار، بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي يوم 29 أكتوبر الماضي.
- النادي الإفريقي: توبيخ وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالنادي البنزرتي يوم 29 أكتوبر الماضي.
- الملعب التونسي: توبيخ وخطية مالية قدرها 7 آلاف دينار، بسبب العود في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالنادي الإفريقي يوم 3 نوفمبر الجاري.
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