مدنين: متابعة مشاريع تثمين حليب النوق وزيت الزيتون وتهيئة البنية التحتية للصيد البحري

شملت زيارة عمل أداها رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل حشلاف، إلى ولاية مدنين يومي 3 و4 نوفمبر 2026، متابعة عدد من المنظومات الإنتاجية والمشاريع التنموية، من بينها تربية الإبل وتثمين حليب النوق، والاستعداد لتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027، إلى جانب منظومة زيت الزيتون وتهيئة سوق الجملة للأسماك بميناء جرجيس.وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار متابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع الفلاحية والبحرية والوقوف على مشاغل المهنيين والإشكاليات التي تعترض مختلف حلقات الإنتاج.وفي ما يتعلق بقطاع الإبل، أشرف رئيس الديوان بجزيرة جربة على افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول سلسلة قيمة حليب النوق، المنعقد من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري تحت شعار "نحو الابتكار والاستدامة"، بمشاركة أكثر من 200 باحث وأستاذ وطالب وفني وطبيب بيطري ومرب ومهني وممثل لهياكل القرار من نحو 20 دولة.ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه مخبر تربية الماشية والحياة البرية بمعهد المناطق القاحلة بالشراكة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، إلى تبادل المعارف والخبرات وعرض نتائج البحوث والتجارب المتعلقة بتربية الإبل وتطوير سلسلة قيمة حليب النوق.وأكد رئيس الديوان أهمية تطوير قطاع الإبل وتثمين منتجاته، وخاصة حليب النوق، باعتباره رافدا واعدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجافة والصحراوية، ومساهمته في دعم الأمن الغذائي والتأقلم مع التغيرات المناخية، مشددا على أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير مختلف حلقات هذه السلسلة.كما اطلع، خلال زيارة إلى مركب سيدي الشماخ التابع لديوان الأراضي الدولية، على أنشطة المركب ومكوناته، التي تشمل غراسات الزيتون وتربية الدواجن والإبل ومعصرة للزيتون، واستمع إلى مشاغل العاملين به، مؤكدا ضرورة العناية بأشجار الزيتون من خلال الحراثة والتقليم، وصيانة المعصرة بما يضمن إنتاج زيت زيتون ذي جودة عالية.وفي إطار متابعة الاستعدادات لتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027، تحول رئيس الديوان إلى منطقة الحزمة بمدنين الجنوبية، حيث اطلع على قطيع من الأغنام تم ترقيمه في إطار البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي، وتابع تقدم تنفيذ البرنامج واستمع إلى مشاغل المربي والصعوبات التي تعترض نشاطه.أما في المجال المائي، فقد أشرف رئيس الديوان، رفقة والي مدنين وليد الطبوبي، بجزيرة جربة، على افتتاح ورشة عمل حول "الإدارة المستدامة وحماية خزان المياه الجوفية العابر للحدود في الجفارة"، التي تتواصل إلى غاية 6 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين مصالح الوزارة وعدد من المنظمات الدولية والهياكل المعنية.وتهدف الورشة إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بشأن التصرف المستدام في الموارد المائية الجوفية المشتركة وحمايتها، في ظل تنامي الضغوط على الموائد المائية وتفاقم تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.وشملت الزيارة كذلك متابعة منظومة زيت الزيتون بجزيرة جربة، من خلال الاطلاع على نشاط إحدى المعاصر المزودة بوحدة لتعليب الزيت، حيث عاين رئيس الديوان مراحل التحويل والتعليب والإمكانيات المتاحة لتطوير نشاط المؤسسة، مؤكدا أهمية الاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية وتعزيز تثمين المنتجات الفلاحية والرفع من قيمتها المضافة وقدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية.وفي قطاع الصيد البحري، اطلع رئيس الديوان، مرفوقا بوالي مدنين وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية، بميناء الصيد البحري بجرجيس، على مدى تقدم إنجاز مشروع تهيئة سوق الجملة للأسماك وسير العمل بالميناء، كما استمع إلى مشاغل البحارة والمهنيين ومقترحاتهم لتحسين ظروف العمل والخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع.وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة الوزارة لبرامجها ومشاريعها ميدانيا، وتعزيز الإحاطة بالمهنيين وتطوير منظومات الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية والبحرية، فضلا عن المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم مقومات التنمية المستدامة بالجهة.