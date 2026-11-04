وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروماني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الرّوماني "سيباستيان دانوط نيكولايسكو" بمناسبة توليه مهامه الجديدة.وتطرق الوزيران، خاصة، إلى أهمية الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض واقع علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها لتكون أكثر توازنا في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.وذكرا بعراقة أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين منذ استقلال تونس وإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما في 16 ديسمبر 1963، معربيْن عن حرصهما المشترك على الارتقاء بآليات التعاون والشراكة إلى مستوى هذه العلاقات.ونوه الوزيران بالمستوى الجيد للتعاون القائم في مجال التعليم العالي، حيث يزاول حوالي 1500 طالب تونسي دراساتهم العليا في رومانيا، إلى جانب تطور المبادلات التجارية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع تدفق السياح الرومانيين إلى تونس، الذي بلغ حوالي 65 ألف سائح سنة 2025.