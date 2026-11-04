الاتحاد الأوروبي يجدد الالتزام بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز التعاون في مختلف المجالات

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال مبادرات تستجيب للتحديات المشتركة وتدعم التنمية والاستثمار والتعاون الاقتصادي وخلق الفرص، وذلك في إطار حملة تواصلية تحت شعار "الاتحاد الأوروبي معكم".وأوضح الاتحاد الأوروبي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مرفقة بمعلقات تستعرض أبرز محطات العلاقات التونسية الأوروبية، "أن الشراكة بين الطرفين لا تقتصر على الاتفاقيات والمشاريع، بل تشمل أيضا الحوار المتواصل والتبادل بين الشعوب وتعزيز الروابط بين التونسيين والأوروبيين".وتعود جذور العلاقات التونسية الأوروبية إلى سنة 1969، تاريخ توقيع أول اتفاق تجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك، قبل افتتاح بعثة المفوضية الأوروبية في تونس سنة 1979.وشكل توقيع اتفاق الشراكة في 17 ماي 1995 محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، إذ كانت تونس أول دولة في منطقة جنوب المتوسط توقع اتفاقا من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي، مؤسسا لإطار واسع للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي حسب نص التدوينة.واكتسبت العلاقات دفعا جديدا إثر ثورة 2011، حيث اتفق الجانبان سنة 2012 على منح تونس صفة "الشريك المميز"، بما أتاح توسيع مجالات التعاون وتعزيز الحوار السياسي والاقتصادي.ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، كما يمثل مصدرا رئيسيا للاستثمارات الأجنبية، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين المبادلات التجارية والاستثمار والسياحة والطاقة، إلى جانب التعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار.وفي 16 جويلية 2023، وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لتشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الأخضر والتواصل بين الشعوب والهجرة والتنقل.وعلى المستوى الأكاديمي والثقافي، تشارك تونس في عدد من البرامج الأوروبية، من بينها "إيراسموس+"، و"أوروبا الإبداعية" وبرامج التعاون في البحث والابتكار، بما يتيح فرصا للتبادل الأكاديمي وتطوير المشاريع البحثية وتعزيز التواصل بين ضفتي المتوسط.ويعكس هذا المسار، وفق ما أورده الاتحاد الأوروبي، تعدد أوجه الشراكة مع تونس، التي تمتد من التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى المجالات الأكاديمية والثقافية والحوار بين الشعوب.