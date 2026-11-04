المحكمة الإدارية: أوّل جلسة مرافعة رقميّة بالدوائر الابتدائيّة المركزيّة

عقدت المحكمة الإدارية على مستوى الدوائر الإبتدائية المركزية أُولى جلسات المرافعة بالاعتماد على "منظومة سليم للتقاضي الالكتروني".وتأتي هذه الخطوة، في مسار التحديث الذي تنتهجه المحكمة للرفع من نجاعة العمل القضائي وتقليص الآجال، وفي سياق التجربة الناجحة لمسار الرقمنة على مستوى الدوائر الابتدائية الجهوية، ولتؤكد العزم على تطوير أساليب عمل المحكمة وتجويد خدماتها للمتقاضين، والذي يمر عبر تعميم "منظومة التقاضي سليم" على كافة الدوائر وفي جميع أطوار التقاضي، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن المحكمة الإدارية.