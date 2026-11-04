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الهيئة العربية للطاقة الذرية تنظم من 24 إلى 27 نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات "المنتدى العربي للطب النووي في الأورام: إضاءة آفاق مستقبل تشخيص وعلاج السرطان"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 17:15 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تنظم الهيئة العربية للطاقة الذرية من 24 إلى 27 نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، "المنتدى العربي للطب النووي في الأورام: إضاءة آفاق مستقبل تشخيص وعلاج السرطان".


ويهدف المنتدى إلى إبراز أهمية الطب النووي ودوره المتنامي في تطوير أساليب تشخيص الأورام وعلاجها، وتسليط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الطب النووي وتطبيقاته المتقدمة في تشخيص الأورام وعلاجها.


كما يعد مناسبة لتعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بين المؤسسات والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في دعم تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بقدرات الدول العربية في مجال مكافحة السرطان، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات النووية في المجال الطبي، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن الهيئة العربية للطاقة الذرية.


ومن المبرمج أن تُعقد الجلسة الافتتاحية للمنتدى صباح يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطب النووي والأورام.

وينتظم المنتدى العربي للطب النووي في الأورام بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الصحة وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، وفق ذات البلاغ.
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17:15 - الهيئة العربية للطاقة الذرية تنظم من 24 إلى 27 نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات "المنتدى العربي للطب النووي في الأورام: إضاءة آفاق مستقبل تشخيص وعلاج السرطان"
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