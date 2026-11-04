الفرنسي فيس يتأهل للبطولة الختامية لموسم لاعبي التنس للمرة الأولى

تأهل أرتور فيس اليوم ‌الأربعاء ‌للبطولة الختامية ‌لموسم لاعبي التنس المحترفين، وذلك بفضل فوز مواطنه كوينتن ⁠هاليس 6-3 و1-6 و7-6 على الأمريكي فرنسيس تيافو في ​الدور الثاني من بطولة باريس للأساتذة.وسيكون فيس (22 عاما) عاشر ⁠فرنسي يشارك في البطولة، والأول منذ غايل مونفيس في 2016.وانضم المصنف السابع عالميا إلى ألكسندر زفيريف وكارلوس ألكاراز وبن شيلتون ​ودانييل ميدفيديف وفلافيو كوبولي في قائمة المشاركين في البطولة التي ‌ينافس فيها ثمانية لاعبين.وتأهل يانيك سينر، لكنه لن ⁠يشارك بسبب الإصابة، ‌مما يترك مقعدين شاغرين.وفاز فيس بلقبين هذا العام، في سينسناتي حيث فاز بلقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وبطولة ‌برشلونة المفتوحة، لكنه غاب ⁠عن بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة بسبب الإصابة.وستُقام ‌البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في تورينو في الفترة ‌من ⁠15 إلى 22 نوفمبر الجاري.