الفرنسي فيس يتأهل للبطولة الختامية لموسم لاعبي التنس للمرة الأولى
تأهل أرتور فيس اليوم الأربعاء للبطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين، وذلك بفضل فوز مواطنه كوينتن هاليس 6-3 و1-6 و7-6 على الأمريكي فرنسيس تيافو في الدور الثاني من بطولة باريس للأساتذة.
وسيكون فيس (22 عاما) عاشر فرنسي يشارك في البطولة، والأول منذ غايل مونفيس في 2016.
وانضم المصنف السابع عالميا إلى ألكسندر زفيريف وكارلوس ألكاراز وبن شيلتون ودانييل ميدفيديف وفلافيو كوبولي في قائمة المشاركين في البطولة التي ينافس فيها ثمانية لاعبين.
وتأهل يانيك سينر، لكنه لن يشارك بسبب الإصابة، مما يترك مقعدين شاغرين.
وفاز فيس بلقبين هذا العام، في سينسناتي حيث فاز بلقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وبطولة برشلونة المفتوحة، لكنه غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة بسبب الإصابة.
وستُقام البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في تورينو في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري.
وسيكون فيس (22 عاما) عاشر فرنسي يشارك في البطولة، والأول منذ غايل مونفيس في 2016.
وانضم المصنف السابع عالميا إلى ألكسندر زفيريف وكارلوس ألكاراز وبن شيلتون ودانييل ميدفيديف وفلافيو كوبولي في قائمة المشاركين في البطولة التي ينافس فيها ثمانية لاعبين.
وتأهل يانيك سينر، لكنه لن يشارك بسبب الإصابة، مما يترك مقعدين شاغرين.
وفاز فيس بلقبين هذا العام، في سينسناتي حيث فاز بلقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وبطولة برشلونة المفتوحة، لكنه غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة بسبب الإصابة.
وستُقام البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في تورينو في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري.
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