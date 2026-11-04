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الرابطة الثانية: برنامج مقابلات الجولة السابعة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 17:09 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراة هلال الرديف واتحاد قصور الساف، المقررة بملعب أم العرايس يوم السبت 7 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة ذهاباً من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية)، إلى موعد لاحق.


وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة:


السبت 7 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى:


- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – النجم الخلادي.
- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – جمعية مقرين.
- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب – بعث بوحجلة.
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن.

المجموعة الثانية:

- ملعب بوشمة: أمل بوشمة – مستقبل القصرين.
- الملعب البلدي بأم العرايس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف (تأجلت إلى موعد لاحق).

الأحد 8 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى:

- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي.
- ملعب مصطفى عمارة بسوسة: الملعب السوسي – مستقبل قابس.
- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي.

المجموعة الثانية:

- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف.
- ملعب صالح المرداسي الاصطناعي بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي.
- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة.
- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين.
- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية.
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