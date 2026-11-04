الرابطة الثانية: برنامج مقابلات الجولة السابعة

السبت 7 نوفمبر 2026



الأحد 8 نوفمبر 2026



أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراة هلال الرديف واتحاد قصور الساف، المقررة بملعب أم العرايس يوم السبت 7 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة ذهاباً من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية)، إلى موعد لاحق.- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – النجم الخلادي.- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – جمعية مقرين.- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب – بعث بوحجلة.- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن.- ملعب بوشمة: أمل بوشمة – مستقبل القصرين.- الملعب البلدي بأم العرايس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف ().- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي.- ملعب مصطفى عمارة بسوسة: الملعب السوسي – مستقبل قابس.- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي.- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف.- ملعب صالح المرداسي الاصطناعي بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي.- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة.- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين.- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية.