ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027: برمجة 3900 انتداب جديد ورصد اعتمادات لتعزيز المنظومة الأمنية وتطوير الحماية المدنية
أكد وزير الداخلية، خالد النوري، أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجياتها الأمنية الشاملة بهدف حماية الحدود البرية والبحرية، والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب والشبكات الإجرامية، من خلال برامج وإجراءات تشمل تدعيم المنظومة الحدودية، وتطوير التجهيزات والقدرات العملياتية، وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية.
وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027، أنه تمت برمجة اعتمادات بقيمة 35 مليون دينار لاقتناء مروحيات لفائدة برنامج الحرس الوطني، و1.17 مليون دينار بعنوان التغطية والتجهيزات الحدودية، وذلك في إطار تدعيم منظومة الحدود البرية والبحرية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل إلى التراب التونسي.
كما تم تخصيص 7.53 مليون دينار لاقتناء التجهيزات الخصوصية ودعم القدرات العملياتية، بما يوفر الدعم اللوجستي اللازم للوحدات الميدانية، إلى جانب رصد 19 مليون دينار لدعم الأسطول وتحديثه عبر اقتناء وسائل نقل خفيفة وسريعة قادرة على العمل بمختلف المسالك، لفائدة الوحدات الحدودية.
وتم كذلك تخصيص 12 مليون دينار لاقتناء معدات حديثة للكشف عن الجرائم وتعزيز وسائل الإثبات الجنائي القائمة على التكنولوجيات الحديثة.
انتداب 3900 عون جديدوفي ما يتعلق بالتكوين والانتداب وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية، تمت برمجة 3900 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2027، مقابل 2900 خطة سنة 2026، موزعة على النحو التالي:
- 1500 عون لفائدة الأمن الوطني، مقابل 1000 عون سنة 2026.
- 1600 عون لفائدة الحرس الوطني، مقابل 1500 عون سنة 2026.
- 800 عون لفائدة الحماية المدنية، مقابل 400 عون سنة 2026.
تعزيز الحماية المدنية ومجابهة الكوارثوفي إطار الحد من الكوارث والحوادث وتطوير منظومة الحماية المدنية والسلامة المرورية، أكد النوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحسين سرعة الاستجابة وتحديث البنية التحتية للحماية المدنية والسلامة على الطرقات.
وفي هذا السياق، تم رصد 70 مليون دينار لاقتناء وسائل تدخل حديثة، و21 مليون دينار لمشاريع بناء الوحدات، و6 ملايين دينار لتجهيز الثكنات بالآلات والمعدات الخصوصية.
كما سيتم إنجاز مشروع استراتيجي يتمثل في اقتناء طائرة لمجابهة الحرائق بكلفة قدرها 40 مليون دينار، وذلك ضمن قسم الاستثمار ببرنامج القيادة والمساندة.
دعم السلامة المروريةوفي إطار دعم السلامة المرورية، تمت برمجة 5 ملايين دينار ضمن ميزانية الدولة لاقتناء وسائل نقل لمراقبة حركة المرور، و1.7 مليون دينار لاقتناء معدات ملاحظة حركة المرور.
كما تم تخصيص مليوني دينار من موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور لاقتناء معدات المراقبة وتحديث منظومة السلامة المرورية، بالتنسيق مع المرصد الوطني للسلامة المرورية.
تمويل البلديات وتحسين الخدمات المحليةوفي إطار دعم الجماعات المحلية والتقليص من التفاوت بين البلديات، أفاد الوزير بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 1.1 مليار دينار من صندوق التحويلات المالية للدولة، ستُوزع خلال سنة 2027 على جميع البلديات.
وأضاف أن الوزارة أولت أهمية للنهوض بالعمل البلدي، حيث تم رصد 4.127 مليون دينار عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، لتنفيذ مشاريع تشمل تعصير الطرقات البلدية، وتأهيل الأسواق، وتهذيب الأحياء الشعبية، وتركيز منظومات المراقبة بالكاميرا بالبلديات، وتطوير منظومات التصرف المندمج في النفايات.
كما تم تخصيص 3 ملايين دينار لمواصلة دعم الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وتطوير الخدمات البيئية.
الإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية للأمنيينوفي ما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية لمنتسبي المؤسسة الأمنية، تم تخصيص اعتمادات بقيمة 18 مليون دينار لتجهيز وتوسعة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وبناء قاعات للعلاج.
كما تم رصد اعتمادات جملية تقدر بـ7.11 مليون دينار لدعم التعاونيات والوداديات وديوان مساكن الإطارات النشيطة، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأعوان.
وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027، أنه تمت برمجة اعتمادات بقيمة 35 مليون دينار لاقتناء مروحيات لفائدة برنامج الحرس الوطني، و1.17 مليون دينار بعنوان التغطية والتجهيزات الحدودية، وذلك في إطار تدعيم منظومة الحدود البرية والبحرية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل إلى التراب التونسي.
كما تم تخصيص 7.53 مليون دينار لاقتناء التجهيزات الخصوصية ودعم القدرات العملياتية، بما يوفر الدعم اللوجستي اللازم للوحدات الميدانية، إلى جانب رصد 19 مليون دينار لدعم الأسطول وتحديثه عبر اقتناء وسائل نقل خفيفة وسريعة قادرة على العمل بمختلف المسالك، لفائدة الوحدات الحدودية.
وتم كذلك تخصيص 12 مليون دينار لاقتناء معدات حديثة للكشف عن الجرائم وتعزيز وسائل الإثبات الجنائي القائمة على التكنولوجيات الحديثة.
انتداب 3900 عون جديدوفي ما يتعلق بالتكوين والانتداب وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية، تمت برمجة 3900 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2027، مقابل 2900 خطة سنة 2026، موزعة على النحو التالي:
- 1500 عون لفائدة الأمن الوطني، مقابل 1000 عون سنة 2026.
- 1600 عون لفائدة الحرس الوطني، مقابل 1500 عون سنة 2026.
- 800 عون لفائدة الحماية المدنية، مقابل 400 عون سنة 2026.
تعزيز الحماية المدنية ومجابهة الكوارثوفي إطار الحد من الكوارث والحوادث وتطوير منظومة الحماية المدنية والسلامة المرورية، أكد النوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحسين سرعة الاستجابة وتحديث البنية التحتية للحماية المدنية والسلامة على الطرقات.
وفي هذا السياق، تم رصد 70 مليون دينار لاقتناء وسائل تدخل حديثة، و21 مليون دينار لمشاريع بناء الوحدات، و6 ملايين دينار لتجهيز الثكنات بالآلات والمعدات الخصوصية.
كما سيتم إنجاز مشروع استراتيجي يتمثل في اقتناء طائرة لمجابهة الحرائق بكلفة قدرها 40 مليون دينار، وذلك ضمن قسم الاستثمار ببرنامج القيادة والمساندة.
دعم السلامة المروريةوفي إطار دعم السلامة المرورية، تمت برمجة 5 ملايين دينار ضمن ميزانية الدولة لاقتناء وسائل نقل لمراقبة حركة المرور، و1.7 مليون دينار لاقتناء معدات ملاحظة حركة المرور.
كما تم تخصيص مليوني دينار من موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور لاقتناء معدات المراقبة وتحديث منظومة السلامة المرورية، بالتنسيق مع المرصد الوطني للسلامة المرورية.
تمويل البلديات وتحسين الخدمات المحليةوفي إطار دعم الجماعات المحلية والتقليص من التفاوت بين البلديات، أفاد الوزير بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 1.1 مليار دينار من صندوق التحويلات المالية للدولة، ستُوزع خلال سنة 2027 على جميع البلديات.
وأضاف أن الوزارة أولت أهمية للنهوض بالعمل البلدي، حيث تم رصد 4.127 مليون دينار عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، لتنفيذ مشاريع تشمل تعصير الطرقات البلدية، وتأهيل الأسواق، وتهذيب الأحياء الشعبية، وتركيز منظومات المراقبة بالكاميرا بالبلديات، وتطوير منظومات التصرف المندمج في النفايات.
كما تم تخصيص 3 ملايين دينار لمواصلة دعم الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وتطوير الخدمات البيئية.
الإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية للأمنيينوفي ما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية لمنتسبي المؤسسة الأمنية، تم تخصيص اعتمادات بقيمة 18 مليون دينار لتجهيز وتوسعة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وبناء قاعات للعلاج.
كما تم رصد اعتمادات جملية تقدر بـ7.11 مليون دينار لدعم التعاونيات والوداديات وديوان مساكن الإطارات النشيطة، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأعوان.
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