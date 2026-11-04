ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027: برمجة 3900 انتداب جديد ورصد اعتمادات لتعزيز المنظومة الأمنية وتطوير الحماية المدنية

انتداب 3900 عون جديد



تعزيز الحماية المدنية ومجابهة الكوارث



دعم السلامة المرورية



تمويل البلديات وتحسين الخدمات المحلية



الإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية للأمنيين



أكد وزير الداخلية،، أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجياتها الأمنية الشاملة بهدف حماية الحدود البرية والبحرية، والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب والشبكات الإجرامية، من خلال برامج وإجراءات تشمل تدعيم المنظومة الحدودية، وتطوير التجهيزات والقدرات العملياتية، وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية.وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027، أنه تمت برمجة اعتمادات بقيمةلاقتناء مروحيات لفائدة برنامج الحرس الوطني، وبعنوان التغطية والتجهيزات الحدودية، وذلك في إطار تدعيم منظومة الحدود البرية والبحرية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل إلى التراب التونسي.كما تم تخصيصلاقتناء التجهيزات الخصوصية ودعم القدرات العملياتية، بما يوفر الدعم اللوجستي اللازم للوحدات الميدانية، إلى جانب رصدلدعم الأسطول وتحديثه عبر اقتناء وسائل نقل خفيفة وسريعة قادرة على العمل بمختلف المسالك، لفائدة الوحدات الحدودية.وتم كذلك تخصيصلاقتناء معدات حديثة للكشف عن الجرائم وتعزيز وسائل الإثبات الجنائي القائمة على التكنولوجيات الحديثة.وفي ما يتعلق بالتكوين والانتداب وتعزيز الرصيد البشري لمختلف الأسلاك الأمنية، تمت برمجةخلال سنة 2027، مقابل 2900 خطة سنة 2026، موزعة على النحو التالي:لفائدة الأمن الوطني، مقابل 1000 عون سنة 2026.لفائدة الحرس الوطني، مقابل 1500 عون سنة 2026.لفائدة الحماية المدنية، مقابل 400 عون سنة 2026.وفي إطار الحد من الكوارث والحوادث وتطوير منظومة الحماية المدنية والسلامة المرورية، أكد النوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحسين سرعة الاستجابة وتحديث البنية التحتية للحماية المدنية والسلامة على الطرقات.وفي هذا السياق، تم رصدلاقتناء وسائل تدخل حديثة، ولمشاريع بناء الوحدات، ولتجهيز الثكنات بالآلات والمعدات الخصوصية.كما سيتم إنجاز مشروع استراتيجي يتمثل في اقتناء طائرة لمجابهة الحرائق بكلفة قدرها، وذلك ضمن قسم الاستثمار ببرنامج القيادة والمساندة.وفي إطار دعم السلامة المرورية، تمت برمجةضمن ميزانية الدولة لاقتناء وسائل نقل لمراقبة حركة المرور، ولاقتناء معدات ملاحظة حركة المرور.كما تم تخصيصمن موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور لاقتناء معدات المراقبة وتحديث منظومة السلامة المرورية، بالتنسيق مع المرصد الوطني للسلامة المرورية.وفي إطار دعم الجماعات المحلية والتقليص من التفاوت بين البلديات، أفاد الوزير بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمةمن صندوق التحويلات المالية للدولة، ستُوزع خلال سنة 2027 على جميع البلديات.وأضاف أن الوزارة أولت أهمية للنهوض بالعمل البلدي، حيث تم رصدعبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، لتنفيذ مشاريع تشمل تعصير الطرقات البلدية، وتأهيل الأسواق، وتهذيب الأحياء الشعبية، وتركيز منظومات المراقبة بالكاميرا بالبلديات، وتطوير منظومات التصرف المندمج في النفايات.كما تم تخصيصلمواصلة دعم الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وتطوير الخدمات البيئية.وفي ما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية لمنتسبي المؤسسة الأمنية، تم تخصيص اعتمادات بقيمةلتجهيز وتوسعة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وبناء قاعات للعلاج.كما تم رصد اعتمادات جملية تقدر بـلدعم التعاونيات والوداديات وديوان مساكن الإطارات النشيطة، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأعوان.