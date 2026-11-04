ميزانية وزارة النقل لسنة 2027: نحو 50 مليون دينار لتطوير النقل البحري والمشاريع المينائية
تُقدّر نفقات برنامج النقل البحري والموانئ، المدرجة ضمن مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2027، بنحو 49 مليوناً و917 ألف دينار، مقابل 37 مليوناً و941 ألف دينار سنة 2026.
وأوضح وزير النقل، رشيد عامري، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في ميزانية مهمة النقل لسنة 2027، أن النفقات ذات الصبغة التنموية لهذا البرنامج تبلغ 25 مليوناً و892 ألف دينار، أي ما يمثل نحو 51.8 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة.
وتتوزع أبرز المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى المؤسسات الناشطة في القطاع، لتشمل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة وشركة ميناء النفيضة.
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
تتضمن المشاريع المبرمجة للشركة تخصيص اعتمادات بقيمة 5.2 مليون دينار للصيانة الكبرى، إلى جانب ترسيم اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار كقسط أول لاقتناء سفينة جديدة، بما من شأنه دعم جاهزية الأسطول البحري وتحسين ظروف النقل بين صفاقس وجزيرة قرقنة.
مشروع ميناء النفيضة
أما بالنسبة إلى شركة ميناء النفيضة، فقد تمت برمجة اعتمادات بقيمة 13 مليوناً و992 ألف دينار، ستخصص أساساً لتحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز مشروع الميناء.
وتندرج هذه المشاريع في إطار تطوير منظومة النقل البحري والموانئ، وتعزيز جاهزية أسطول النقل البحري، ودفع الدراسات المتعلقة بالمشاريع المينائية الكبرى، بما يدعم قدرات البنية التحتية للنقل البحري ويساهم في تحسين تنافسية القطاع.
وأوضح وزير النقل، رشيد عامري، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في ميزانية مهمة النقل لسنة 2027، أن النفقات ذات الصبغة التنموية لهذا البرنامج تبلغ 25 مليوناً و892 ألف دينار، أي ما يمثل نحو 51.8 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة.
وتتوزع أبرز المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى المؤسسات الناشطة في القطاع، لتشمل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة وشركة ميناء النفيضة.
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
تتضمن المشاريع المبرمجة للشركة تخصيص اعتمادات بقيمة 5.2 مليون دينار للصيانة الكبرى، إلى جانب ترسيم اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار كقسط أول لاقتناء سفينة جديدة، بما من شأنه دعم جاهزية الأسطول البحري وتحسين ظروف النقل بين صفاقس وجزيرة قرقنة.
مشروع ميناء النفيضة
أما بالنسبة إلى شركة ميناء النفيضة، فقد تمت برمجة اعتمادات بقيمة 13 مليوناً و992 ألف دينار، ستخصص أساساً لتحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز مشروع الميناء.
وتندرج هذه المشاريع في إطار تطوير منظومة النقل البحري والموانئ، وتعزيز جاهزية أسطول النقل البحري، ودفع الدراسات المتعلقة بالمشاريع المينائية الكبرى، بما يدعم قدرات البنية التحتية للنقل البحري ويساهم في تحسين تنافسية القطاع.
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