ميزانية وزارة النقل لسنة 2027: نحو 50 مليون دينار لتطوير النقل البحري والمشاريع المينائية

تُقدّر نفقات برنامج النقل البحري والموانئ، المدرجة ضمن مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2027، بنحو، مقابلسنة 2026.وأوضح وزير النقل،، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في ميزانية مهمة النقل لسنة 2027، أن النفقات ذات الصبغة التنموية لهذا البرنامج تبلغ، أي ما يمثل نحومن إجمالي الاعتمادات المرصودة.وتتوزع أبرز المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى المؤسسات الناشطة في القطاع، لتشمل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة وشركة ميناء النفيضة.تتضمن المشاريع المبرمجة للشركة تخصيص اعتمادات بقيمةللصيانة الكبرى، إلى جانب ترسيم اعتمادات بقيمةكقسط أول لاقتناء سفينة جديدة، بما من شأنه دعم جاهزية الأسطول البحري وتحسين ظروف النقل بين صفاقس وجزيرة قرقنة.أما بالنسبة إلى شركة ميناء النفيضة، فقد تمت برمجة اعتمادات بقيمة، ستخصص أساساً لتحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز مشروع الميناء.وتندرج هذه المشاريع في إطار تطوير منظومة النقل البحري والموانئ، وتعزيز جاهزية أسطول النقل البحري، ودفع الدراسات المتعلقة بالمشاريع المينائية الكبرى، بما يدعم قدرات البنية التحتية للنقل البحري ويساهم في تحسين تنافسية القطاع.