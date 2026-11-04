رجة ارضية بقوة 3.0 درجة على سلم ريشتر عرض البحر بخليج قابس اليوم الاربعاء
سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي، رجة أرضية بلغت قوتهـا 3.0 درجة علـى سلـم ريشتـر، اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2026 علـى الساعــة 13 و 11 دقيقة بالتوقيت المحلي.
وحدد مركز الرجة، حسب التحاليل الأولية، بــ 34.25 درجة خط عرض و بــ 10.58 درجة خط طـول، وذلك عرض البحر بخليج قابس، حوالي 23 كم جنوب المحرس.
وحدد مركز الرجة، حسب التحاليل الأولية، بــ 34.25 درجة خط عرض و بــ 10.58 درجة خط طـول، وذلك عرض البحر بخليج قابس، حوالي 23 كم جنوب المحرس.
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