مشروع ميزانية 2027: اعتمادات وزارة الداخلية ترتفع إلى 6560 مليون دينار

الأمن الوطني والحرس الوطني يستأثران بأكبر حصة



نفقات التأجير تستحوذ على 67 بالمائة من الميزانية



1367 مليون دينار لنفقات التدخلات



498 مليون دينار اعتمادات تعهد للاستثمار



تبلغ الاعتمادات المقترحة لوزارة الداخلية بعنوان سنة 2027 نحو، مقابل 6240 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبةوجاء ذلك خلال عرض وزير الداخلية، خالد النوري، مشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2027، اليوم الأربعاء، أمام جلسة مشتركة للجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور عدد من إطارات الوزارة.وأوضح الوزير أن مهمة وزارة الداخلية تمت هيكلتها، وفق الأهداف المرسومة، في خمسة برامج تشمل الأمن الوطني، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والشؤون المحلية، إلى جانب برنامج القيادة والمساندة.وتتوزع الاعتمادات المقترحة، وفق المنظور البرامجي، إلىلبرنامج الأمن الوطني، أي ما يعادل 39 بالمائة من مجموع الميزانية، بنسبة تطور في حدود 2 بالمائة مقارنة بسنة 2026.كما تم تخصيصلبرنامج الحرس الوطني، بما يمثل 27 بالمائة من مجموع الميزانية، وبنسبة تطور تناهز 3 بالمائة.وتبلغ الاعتمادات المرصودة لبرنامج الحماية المدنية، أي 6 بالمائة من مجموع الميزانية، بزيادة في حدود 7 بالمائة، فيما خصصتلبرنامج الشؤون المحلية، بنسبة 17 بالمائة، وبزيادة قدرها 1 بالمائة.أما برنامج القيادة والمساندة، فقد رُصدت له اعتمادات بقيمة، تمثل 11 بالمائة من مجموع الميزانية، مسجلة أعلى نسبة تطور بين البرامج، بلغت 18 بالمائة مقارنة بسنة 2026.وحسب طبيعة النفقات، تتوزع الاعتمادات المقترحة إلىلنفقات التأجير، بزيادة في حدود 6 بالمائة، ولنفقات التسيير، بارتفاع قدره 15 بالمائة، إضافة إلىلنفقات التدخلات، بزيادة في حدود 3 بالمائة، ولنفقات الاستثمار، بارتفاع بنسبة 6 بالمائة.وتستأثر نفقات التأجير بالحصة الأكبر من الميزانية، إذ تمثلمن مجموع النفقات، وتتوزع إلى 2185 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و1450 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و310 ملايين دينار لبرنامج الحماية المدنية، و18.2 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و441 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.أما نفقات التسيير، فتمثل 7 بالمائة من مجموع النفقات، وقد ضُبطت في حدود، مقابل 375 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 15.2 بالمائة.وتتوزع هذه الاعتمادات، وفق المعطيات المقدمة، إلى 130.185 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و124 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و16.5 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1.9 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.وبلغت الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخلات، أي ما يمثل 21 بالمائة من مجموع نفقات الوزارة.وتتوزع هذه الاعتمادات إلى 101 مليون دينار لفائدة برنامج الأمن الوطني، و54 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و70.15 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1102 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و39.644 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.وبخصوص نفقات الاستثمار، تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لها، أي ما يمثل 5 بالمائة من مجموع النفقات المخصصة للوزارة بعنوان سنة 2027.أما اعتمادات التعهد، فقد بلغت، مقابل 445.360 مليون دينار سنة 2026.وتتوزع اعتمادات الاستثمار إلى 192.930 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و154.350 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و8.75 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و0.73 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و141.3 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.ملاحظة تحريرية قبل النشر: ورد في المعطيات تفصيل نفقات التسيير دون ذكر حصة برنامج الشؤون المحلية، كما أن مجموع الاعتمادات حسب البرامج يساوي 6559 مليون دينار تقريبًا، وهو فارق يمكن أن يعود إلى التقريب مقارنة بالمبلغ الإجمالي المعلن، البالغ 6560 مليون دينار.