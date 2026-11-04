تنظيم الدورة السادسة لأسبوع المسرح البلدي من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري

تنطلق فعاليات الدورة السادسة لأسبوع المسرح البلدي، الذي تنظمه بلدية تونس بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، ويتضمن مجموعة من العروض المسرحية الموجهة لعشاق الفن الرابع، وذلك من 7 إلى 10 نوفمبر 2026وتفتتح هذه التظاهرة، يوم السبت 7 نوفمبر الجاري، بعرض تنشيطي أمام المسرح البلدي بداية من الساعة الخامسة مساء يليه عرض مسرحية "تحت الضغط" على الساعة السابعة مساء من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.ويتضمن برنامج التظاهرة، يوم الأحد 8 نوفمبر الحالي، عرض مسرحية "روضة العشاق" بداية من الساعة السادسة مساء، فيما يكون الموعد يوم الاثنين 9 نوفمبر مع مسرحية "نومة" انطلاقا من الساعة السابعة مساء.وتختتم فعاليات هذه الدورة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بعرض مسرحية "إقامة شهيرة" بداية من الساعة السابعة مساء.وتندرج هذه التظاهرة في إطار تنشيط الحياة الثقافية بالعاصمة ودعم الإنتاج المسرحي التونسي وإتاحة فضاءات للتواصل بين المبدعين والجمهور.