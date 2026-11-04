وزير النقل: ارتفاع عدد الحافلات الجاهزة إلى 3312 حافلة في ديسمبر 2026

أعلن وزير النقلأن أسطول النقل العمومي الجاهز في تونس سيبلغبحلول 12 ديسمبر 2026، مقابلخلال سنة 2025.وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت الأربعاء بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027، أن هذا التطور يشمل مختلف المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل البري.وفي ما يتعلق بأسطول الشركات الجهوية للنقل، أفاد عامري بأنه من المنتظر أن يبلغ عدد الحافلات الجاهزةفي ديسمبر 2026، مقابلخلال سنة 2025.أما بالنسبة إلى شركة النقل بتونس، فمن المتوقع أن يرتفع أسطولها الجاهز إلى، مقارنة بـخلال السنة الماضية.وبخصوص الشركة الوطنية للنقل بين المدن، أشار الوزير إلى أن أسطولها الجاهز سيصل إلى، مقابلخلال سنة 2025.وتُظهر الأرقام التي قدمها وزير النقل تطوراً مرتقباً في عدد الحافلات الجاهزة بمختلف مؤسسات النقل البري العمومي، في أفق ديسمبر 2026، وذلك ضمن المعطيات المتعلقة بمشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027.