وزير النقل: ارتفاع عدد الحافلات الجاهزة إلى 3312 حافلة في ديسمبر 2026
أعلن وزير النقل رشيد عامري أن أسطول النقل العمومي الجاهز في تونس سيبلغ 3312 حافلة بحلول 12 ديسمبر 2026، مقابل 2416 حافلة خلال سنة 2025.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت الأربعاء بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027، أن هذا التطور يشمل مختلف المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل البري.
وفي ما يتعلق بأسطول الشركات الجهوية للنقل، أفاد عامري بأنه من المنتظر أن يبلغ عدد الحافلات الجاهزة 2618 حافلة في ديسمبر 2026، مقابل 1896 حافلة خلال سنة 2025.
أما بالنسبة إلى شركة النقل بتونس، فمن المتوقع أن يرتفع أسطولها الجاهز إلى 851 حافلة، مقارنة بـ520 حافلة خلال السنة الماضية.
وبخصوص الشركة الوطنية للنقل بين المدن، أشار الوزير إلى أن أسطولها الجاهز سيصل إلى 165 حافلة، مقابل 111 حافلة خلال سنة 2025.
وتُظهر الأرقام التي قدمها وزير النقل تطوراً مرتقباً في عدد الحافلات الجاهزة بمختلف مؤسسات النقل البري العمومي، في أفق ديسمبر 2026، وذلك ضمن المعطيات المتعلقة بمشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت الأربعاء بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027، أن هذا التطور يشمل مختلف المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل البري.
وفي ما يتعلق بأسطول الشركات الجهوية للنقل، أفاد عامري بأنه من المنتظر أن يبلغ عدد الحافلات الجاهزة 2618 حافلة في ديسمبر 2026، مقابل 1896 حافلة خلال سنة 2025.
أما بالنسبة إلى شركة النقل بتونس، فمن المتوقع أن يرتفع أسطولها الجاهز إلى 851 حافلة، مقارنة بـ520 حافلة خلال السنة الماضية.
وبخصوص الشركة الوطنية للنقل بين المدن، أشار الوزير إلى أن أسطولها الجاهز سيصل إلى 165 حافلة، مقابل 111 حافلة خلال سنة 2025.
وتُظهر الأرقام التي قدمها وزير النقل تطوراً مرتقباً في عدد الحافلات الجاهزة بمختلف مؤسسات النقل البري العمومي، في أفق ديسمبر 2026، وذلك ضمن المعطيات المتعلقة بمشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027.
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