الرابطة الأولى: برنامج المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة

تُقام يوميمباريات الجولة السابعة المؤجلة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقاً من الساعة، وفق البرنامج التالي:الترجي الرياضي – الاتحاد المنستيري.النجم الساحلي – النادي الصفاقسي.تقدم ساقية الداير – النادي الإفريقي.نجم المتلوي – الترجي الجرجيسي.