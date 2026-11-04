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الرابطة الأولى: برنامج المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 11:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تُقام يومي السبت 7 والأحد 8 نوفمبر 2026 مباريات الجولة السابعة المؤجلة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقاً من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:


السبت 7 نوفمبر 2026


- ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – الاتحاد المنستيري.
- الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – النادي الصفاقسي.

- ملعب الطيب المهيري: تقدم ساقية الداير – النادي الإفريقي.

الأحد 8 نوفمبر 2026

- ملعب المتلوي: نجم المتلوي – الترجي الجرجيسي.
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