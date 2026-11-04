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جامعة قابس تفتح باب الترشح أمام الطلبة الراغبين في الانخراط في مسار ريادة الاعمال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 16:07 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن القطب الطلابي لريادة الأعمال بجامعة قابس، عن فتح باب الترشح أمام الطلبة الراغبين في الانخراط في المسار الريادي وتطوير أفكارهم ومشاريعهم في مجال بعث المؤسسات.


وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم ثقافة المبادرة وريادة الأعمال في الوسط الجامعي وتشجيع الطلبة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية واعدة إلى جانب مرافقة أصحاب المشاريع في مختلف مراحل تطورها.


ويستهدف هذا الإعلان الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بالمسار الريادي للقطب والطلبة المنتمين إلى الدفعات السابقة والمدعوين بدورهم إلى إعادة تعمير استمارة الترشح لتحيين وضعياتهم ومواصلة مسارهم داخل القطب.


ودعا القطب الطلبة المعنيين إلى تقديم ترشحاتهم عبر تعمير الاستمارة الإلكترونية المنشورة على الرابط الموجود بالصفحة الرسمية للجامعة

ويمثل قطب الطالب المبادر بجامعة قابس الركيزة الأساسية لنشر الفكر الريادي ودعم الطلبة والخريجين لتأسيس مشاريعهم المبتكرة.

ويعمل على تحويل الأفكار والبحوث الأكاديمية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة وناشئة في منطقة الجنوب الشرقي لتونس.
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