الترجي الجرجيسي يكشف عن تركيبة الاطار الفني

ووفق بلاغ نشره نادي عاصمة الزياتين، سيواصل لطفي صلبلب مهامه كمدرب مساعد، في حين تم تكليف محمد عبد المولى بمهمة تدريب حراس المرمى.من جهته، سيشغل سامي ناجح خطة محلل أداء، في حين سيشغل حسام زرقاطي خطة معد بدني بمساعدة مهران الوريمي.وكان الترجي الجرجيسي قد اعلن في وقت سابق عن تعيين محمد علي معالج مدربا جديدا للفريق.وسيكون معالج المدرب الثالث للترجي الجرجيسي هذا الموسم بعدما استهل مشواره تحت قيادة المنصف المشارك، قبل ان يعوضه شكري الخطوي.ولم ترتق نتائج الترجي الجرجيسي في بداية الموسم إلى تطلعات جماهيره بعد الخروج من الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالاضافة الى احتلاله المركز الثاني عشر في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 6 نقاط.وفي مباراة مؤجلة لحساب الجولة السابعة من البطولة، يتحول زملاء جاسم بالكيلاني الى المتلوي لمواجهة نجم المكان يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعة 14.30.