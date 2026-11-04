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ولاية سوسة : جلسة عمل حول الاستشارة العمومية المتعلقة بإنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 على مستوى سيدي عبد الحميد

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 09:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في إطار تطوير البنية التحتية والرفع من مستوى السلامة المرورية ،وتحسين عملية تدفق حركة المرور،انعقدت يوم الثلاثاء بمقرولاية سوسة جلسة عمل حول الاستشارة العمومية المتعلقة بدراسة جدوى إنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 على مستوى سيدي عبد الحميد
وقدم مكتب الدراسات المكلف بدراسة جدوى إنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 خلال الجلسة، عرضا بين فيه الخطوط العريضة والكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للمشروع، ومختلف العراقيل التي من الممكن أن تعترضها

وذكّر والي سوسة ،سفيان التنفوري بأنه تم إعلام العموم بهذه الاستشارة المتعلقة بدراسة جدوى إنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 على مستوى سيدي عبد الحميد بالجهة
كما وضعت الادارة الجهوية للتجهيز دفترا لتسجيل الملاحظات بمقرات ولاية سوسة ،ومعتمدية سيدي عبد الحميد،ومعتمدية الزاوية القصيبة الثريات،وبلديات سوسة،والقصيبة الثريات ،والزاوية

وتم في هذا الاطار،تحديد اخر أجل يوم 17 نوفمبر 2026 لغلق دفاتر الملاحظات
واكب فعاليات هذه الاستشارة بالخصوص،الكاتب العام للولاية،ومعتمد الزاوية القصيبة والثريات،وأعضاء المجالس المنتخبة المعنية، والمدير الجهوي للتجهيز ،الى جانب الكتاب العاميين المكلفين بتسيير شؤون بلدية سوسة ،والزاوية ،والقصيبة و الثريات ، وممثلين عن مكتب الدراسات، والمرصد الوطني للسلامة المرورية

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