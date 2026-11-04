ولاية سوسة : جلسة عمل حول الاستشارة العمومية المتعلقة بإنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 على مستوى سيدي عبد الحميد

في إطار تطوير البنية التحتية والرفع من مستوى السلامة المرورية ،وتحسين عملية تدفق حركة المرور،انعقدت يوم الثلاثاء بمقرولاية سوسة جلسة عمل حول الاستشارة العمومية المتعلقة بدراسة جدوى إنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 على مستوى سيدي عبد الحميدوقدم مكتب الدراسات المكلف بدراسة جدوى إنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 خلال الجلسة، عرضا بين فيه الخطوط العريضة والكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للمشروع، ومختلف العراقيل التي من الممكن أن تعترضهاوذكّر والي سوسة ،سفيان التنفوري بأنه تم إعلام العموم بهذه الاستشارة المتعلقة بدراسة جدوى إنجاز منعرج للطريق الجهوية رقم 82 على مستوى سيدي عبد الحميد بالجهةكما وضعت الادارة الجهوية للتجهيز دفترا لتسجيل الملاحظات بمقرات ولاية سوسة ،ومعتمدية سيدي عبد الحميد،ومعتمدية الزاوية القصيبة الثريات،وبلديات سوسة،والقصيبة الثريات ،والزاويةوتم في هذا الاطار،تحديد اخر أجل يوم 17 نوفمبر 2026 لغلق دفاتر الملاحظاتواكب فعاليات هذه الاستشارة بالخصوص،الكاتب العام للولاية،ومعتمد الزاوية القصيبة والثريات،وأعضاء المجالس المنتخبة المعنية، والمدير الجهوي للتجهيز ،الى جانب الكتاب العاميين المكلفين بتسيير شؤون بلدية سوسة ،والزاوية ،والقصيبة و الثريات ، وممثلين عن مكتب الدراسات، والمرصد الوطني للسلامة المرورية