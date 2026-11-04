صفاقس: يوم إعلامي حول البذور الممتازة ومرض سلّ الزيتون

نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس يوما إعلاميا حول أهمية البذور الممتازة،والأصناف الجديدة،والتسميد الأساسي لزراعات الحبوبوقدمت مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى خلال فعاليات اليوم الاعلامي عرضا تطرقت فيه إلى أهمية استعمال البذور الممتازة، والتعريف بالأصناف الملائمة لكل نمط زراعي وكل مناخ، إلى جانب عرض حول التسميد الأساسي لزراعات الحبوبكما قدم ممثل معهد الزيتونة والإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالجنوب مداخلة حول التعريف بمرض سلّ الزيتون وأبرز أعراضه، وطرق الوقاية منه ومكافحته، حفاظا على سلامة الأشجار،وضماناً لجودة الإنتاجوأكد المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس في ختام هذا اليوم الإعلامي على ضرورة مواصلة عمليات التقصي لمرض سل الزيتون بمختلف معتمديات الولاية،إلى جانب عمليات التوعية والتحسيس تزامنا مع موسم الجني والتقليمحضر هذا اللقاء الإعلامي عديد الإطارات الفنية عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ،والإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالجنوب ،والاتحاد الجهوي للفلاحة والمركبات الفلاحية ، الى جانب عديد البلديات