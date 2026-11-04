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زغوان :تهيئة حواجز وادي جرادو باعتمادات مالية تناهز 400 ألف دينار

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 14:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
رصدت وزارة التجهيز والإسكان لأشغال مشروع أشغال صيانة ،وتهيئة حواجز وادي جرادو بمدخل قرية جرادو من معتمدية الزريبة اعتمادات مالية تناهز 400 ألف دينار، فيما فاقت نسبة تقدم الأشغال الجملية بمختلف النقاط المبرمجة حوالي 70 بالمائة
ويمثل هذا المشروع،الذي بلغت أشغاله مراحلها الأخيرة، أحد برنامج مشروع معالجة النقاط الزرقاء والسوداء المرتبطة بتجمع مياه الأمطار ،ونقص الإنارة في عدد من المواقع بمعتمديتي الزريبة وصواف، وذلك للحد من المخاطر التي تهدد مستعملي الطريق، لا سيما خلال فترات التساقطات الغزيرة

وفي إطار متابعة المشاريع العمومية المبرمجة لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة على الطرقات، عاين والي زغوان كريم البرنجي،يوم الثلاثاء تقدم أشغال هذا المشروع،حيث أكد بالمناسبة ،أهمية هذه التدخلات في الحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار وتدفق السيول
وشدد على ضرورة العناية بحواجز وادي جرادو وصيانتها بانتظام، نظرا لقربها من التجمع السكني والمؤسسة التربوية، وما يقتضيه ذلك من توفير شروط السلامة وحماية الأرواح والممتلكات

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