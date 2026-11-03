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انعقاد الدورة الخامسة لتظاهرة اليوم التونسي للعمل المستقل

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 21:45 قراءة: 1 د, 22 ث
      
 انتظمت اليوم الثلاثاء، بتونس العاصمة،  أشغال الدورة الخامسة لتظاهرة اليوم التونسي للعمل المستقلّ، بمساهمة من المدرسة الوطنية للمهندسين بجامعة منوبة، بهدف تعزيز تشغيلية خرّيجي التعليم العالي ودعم المبادرة الفردية ومواكبة التحوّلات التي يشهدها سوق الشغل، وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وتهدف هذه الدورة التي تتزامن مع الاستعداد لتخرّج أوّل دفعة من طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة خلال السنة الجامعية 2026-2027 ، بالأساس إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي من خلال تقديم مشروع الإطار القانوني والجبائي الجديد المنظّم للعمل الفردي ومشروع قانون اقتصاد المنصّات ومناقشة آليات توفير الحماية الاجتماعية للمستقلّين.


وتندرج هذه التظاهرة التي افتتح أشغالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، بحضور رئيس قسم التعاون بالاتّحاد الأوروبي بتونس، ايمانويل آمارال، في سياق الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الجامعية والهياكل العمومية والفاعلين الاقتصاديين وممثّلي العمل المستقلّ، بما يساهم في استكشاف آفاق جديدة للإدماج المهني للشباب وتثمين الكفاءات الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال والمهن المستحدثة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد بلعيد أنّ تونس تزخر بطاقات شبابية متميّزة وتتمتّع بالكفاءة والذكاء والقدرة على الإبداع والابتكار وأنّ التحدّي الأساسي اليوم يتمثّل في كيفية تحويل هذه الكفاءات إلى فرص حقيقية للنجاح المهني وخلق القيمة والمساهمة في التنمية.

وبيّن أن التحوّلات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، اليوم، خاصة مع تطوّر الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعمل والمبادرة أمام الشباب، مشيرا إلى ان المسارات المهنية لم تعد تقتصر على الأشكال التقليدية للتشغيل بل أصبحت تشمل العمل المستقلّ وريادة الأعمال والخدمات الرقمية والأنشطة المهنية العابرة للحدود.
و حضر التظاهرة مديرة ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، جيهان قازة  ورئيس جامعة منوبة، عامر الشريف، ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة، عماد رياض فارح  ورئيس كونفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسية أصلان بن رجب وعدد من الطلبة.
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