النجم الساحلي: غياب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة

أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء عن عدم وورد أي مطلب أو قائمة مترشحة لعضوية الهيئة المديرة.وجاء ذلك بعد انتهاء الأجل القانوني لايداع الترشحات والتي حددت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على الساعة السادسة مساء.وأوردت الكتابة العامة للنجم الساحلي أنّه على اثر غياب الترشحات اللازمة سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة طبقا لاحكام النظام الأساسي للجمعية والتشريعات الجاري بها العمل.يذكر ان النجم الساحلي كان قد أعلن يوم 13 أكتوبر الماضي عن تعيين جلسة انتخابية استثنائية وذلك يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على الساعة الخامسة مساء، مؤكدا أنّ جدول أعمال هذه الجلسة يحتوي على نقطة واحدة وهي انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية.