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القصرين: انطلاق برنامج جهر الأودية وتعديل مجاريها بهدف الحدّ من مخاطر الفيضانات

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 20:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انطلق، اليوم الثلاثاء، بولاية القصرين، تنفيذ برنامج لجهر الأودية وتعديل مجاريها، في إطار التدخلات الرامية إلى تحسين قدرتها على تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمع المياه والفيضانات، وذلك بمبادرة من دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
وشملت التدخلات الأولية، وفق المصدر ذاته، وادي البعير في بلدية النور، ووادي المنقار بمعتمدية القصرين الشمالية، على أن تتواصل الأشغال تباعا لتشمل مختلف معتمديات الجهة.

ويندرج هذا البرنامج  في إطار الجهود الوقائية الرامية إلى صيانة مجاري الأودية وإزالة الترسبات والعوائق التي من شأنها إعاقة انسياب مياه الأمطار، بما يعزّز قدرتها على استيعاب كميات المياه المتدفقة، ويساهم في الحد من انعكاسات التقلبات المناخية والتساقطات المطرية الغزيرة، خاصة بالمناطق والمواقع المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات.
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