تونس تبرمج إعادة تشجير 30 ألف هكتار ضمن استراتيجية لاستعادة المنظومات الغابية في أفق 2035

وضعت تونس خطة عمل استراتيجية للفترة 2026-2035، تهدف إلى استعادة المنظومات الإيكولوجية الغابية وتعزيز قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة تشجير 30 ألف هكتار وتحديث منظومات المراقبة والوقاية من الحرائق، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعبئة التمويلات المناخية.وتندرج هذه الخطة، وفق معطيات نشرتها الادارة العامة للغابات اليوم الثلاثاء، في إطار الاستجابة للخسائر التي تكبدتها الثروة الغابية خلال الفترة 2011-2025، والتي شملت احتراق 74 ألفا و602 هكتار، بكلفة مالية واقتصادية إجمالية قدرت بنحو 241.16 مليون دينار.وترتكز الاستراتيجية على جملة من التدخلات الرامية إلى تجديد الغطاء الغابي، من خلال برمجة إعادة تشجير 30 ألف هكتار، مع إعطاء الأولوية لغابات الفلين والصنوبر الحلبي، وتحديث بنيتها التحتية، فضلا عن إدماج أصناف نباتية محلية متأقلمة مع الظروف المناخية.كما تشمل الخطة تحديث منظومة الوقاية من الحرائق ومراقبتها، عبر اعتماد منصات رقمية، وتركيز أبراج مراقبة آلية وإحداث صهاريج مائية بالمناطق المرتفعة، بما يعزز قدرات الرصد المبكر والتدخل السريع.وتولي الاستراتيجية أهمية للإدارة التشاركية للموارد الغابية، من خلال تعبئة الموارد المائية والتمويلات المناخية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، بما يدعم استدامة التدخلات المبرمجة.وفي إطار تنفيذ هذه التوجهات، تتضمن خطة استعادة المنظومات الغابية لموسم 2026-2027 برمجة تدخلات على مساحة 24 ألف هكتار، منها 15 ألفا و260 هكتارا للتجدد الطبيعي و8 آلاف و716 هكتارا للغراسات الغابية والرعوية.كما تشمل برمجة إنتاج وغراسة 10 ملايين شتلة وتأهيل البنية التحتية لعشرة منابت غابية، إلى جانب غراسة 1.8 مليون شتلة بالشراكة مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية، في إطار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية للفترة 2021-2030.وتحتفل تونس يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 بالعيد الوطني للشجرة الذي سيكون هذه السنة تحت شعار "شجرة اليوم غابة الغد".