تحل مصر ضيف شرف الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، التي ستنتظم من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 بمدينة الثقافة في تونس.وأكدت هيئة تنظيم أيام قرطاج السينمائية في بلاغ لها، أنها تحتفي بستينية تأسيسها مع شاشات السينما المصرية، شاشات البدايات والحكايات الملهمة، إذ تمثل مصر بلد المائة عام سينما وأكثر.واعتبرت أن هذا التكريم يثمن الإرث السينمائي المصري، ويعزز تاريخا مشتركا من الفن، والإبداع، وحب السينما.وتشمل المسابقات الرسمية، مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة وقرطاج السينما الواعدة، إلى جانب قسم "سينما العالم" ومسابقة "+Visions" الدولية للأفلام الروائية والوثائقية-الروائية الأولى أو الثانية لمخرجيها.