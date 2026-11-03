مجلس الاعمال التونسي الافريقي ينظم بعثة اقتصادية تونسية الى مدينة سبها الليبية من 24 الى 26 نوفمبر 2026
ينظّم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بعثة اقتصادية تونسية إلى مدينة سبها الليبية من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لمنتدى فزان الاقتصادي
وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بالكفاءات والخبرات التونسية واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة في جنوب ليبيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
ويتولى مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بصفته شريكا استراتيجيا للمنتدى، تنظيم ورشة عمل للتعريف بالخبرات التونسية ودعم فرص التعاون بين المؤسسات التونسية والليبية
وتشمل البعثة التونسية عددا من القطاعات الاقتصادية على غرار البناء والأشغال العامة والبنية التحتية والطاقة والصناعة والفلاحة والخدمات.
ودعا المجلس، المؤسسات والشركات التونسية الناشطة في هذه القطاعات إلى المشاركة في هذه البعثة الاقتصادية والاستفادة من فرص التشبيك وإرساء شراكات جديدة في السوق الليبية
يشار، الى أن منتدى فزان الاقتصادي الدولي سينعقد في دورته الأولى بمدينة سبها الليبية خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026 تحت شعار "فرص استثمارية تصنع مستقبل الجنوب"
وسيركز هذا الحدث الاقتصادي على طرح مشاريع استثمارية واعدة في مجالات الزراعة وتنمية مقومات الجنوب الليبي بمشاركة واسعة وشراكات استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري
وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بالكفاءات والخبرات التونسية واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة في جنوب ليبيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
ويتولى مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بصفته شريكا استراتيجيا للمنتدى، تنظيم ورشة عمل للتعريف بالخبرات التونسية ودعم فرص التعاون بين المؤسسات التونسية والليبية
وتشمل البعثة التونسية عددا من القطاعات الاقتصادية على غرار البناء والأشغال العامة والبنية التحتية والطاقة والصناعة والفلاحة والخدمات.
ودعا المجلس، المؤسسات والشركات التونسية الناشطة في هذه القطاعات إلى المشاركة في هذه البعثة الاقتصادية والاستفادة من فرص التشبيك وإرساء شراكات جديدة في السوق الليبية
يشار، الى أن منتدى فزان الاقتصادي الدولي سينعقد في دورته الأولى بمدينة سبها الليبية خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026 تحت شعار "فرص استثمارية تصنع مستقبل الجنوب"
وسيركز هذا الحدث الاقتصادي على طرح مشاريع استثمارية واعدة في مجالات الزراعة وتنمية مقومات الجنوب الليبي بمشاركة واسعة وشراكات استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري
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