دار الفنون تنظم معرضا فوتوغرافيا بعنوان "أراضي صقلية وتونس، ذاكرة مشتركة"

تنظّم دار الفنون ببلفدير، في تونس العاصمة، من 7 إلى 21 نوفمبر 2026 معرضًا فوتوغرافيًا بعنوان"أراضي صقلية وتونس – ذاكرة مشتركة".ويأتي هذا المعرض ليحتفي بالذاكرة المشتركة والروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع بين تونس وصقلية، من خلال عدسات مجموعة من المصورين والفنانين، في رحلة بصرية تستكشف الأرض والهوية والتراث والذاكرة، بمشاركة الفنانين والمصورين، من بينهم،كوثر خديجة، سليم قمري، ماتيو قاروني، منى فقيه خواجة، ايفان دي فرانسيسكو، تونينو كورسو، أماني شرميطي، اسكندر زراد، سمية لعربي، فابيو مارينو.كما يتضمن المعرض استعادتيْن فوتوغرافيتيْن لكل من ميكيلي فوندارو وصابر بحري.ويُفتتح المعرض يوم 7 نوفمبر 2026 على الساعة الخامسة مساء، ويكون مفتوحا للعموم بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.