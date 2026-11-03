JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:10 Tunis

دار الفنون تنظم معرضا فوتوغرافيا بعنوان "أراضي صقلية وتونس، ذاكرة مشتركة"

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aea1a62b83318.47755376_nqplfejimhgok.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 22:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تنظّم دار الفنون ببلفدير، في تونس العاصمة، من 7 إلى 21 نوفمبر 2026 معرضًا فوتوغرافيًا بعنوان"أراضي صقلية وتونس – ذاكرة مشتركة".


ويأتي هذا المعرض ليحتفي بالذاكرة المشتركة والروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع بين تونس وصقلية، من خلال عدسات مجموعة من المصورين والفنانين، في رحلة بصرية تستكشف الأرض والهوية والتراث والذاكرة، بمشاركة الفنانين والمصورين، من بينهم،كوثر خديجة، سليم قمري، ماتيو قاروني، منى فقيه خواجة، ايفان دي فرانسيسكو، تونينو كورسو، أماني شرميطي، اسكندر زراد، سمية لعربي، فابيو مارينو.


كما يتضمن المعرض استعادتيْن فوتوغرافيتيْن لكل من ميكيلي فوندارو وصابر بحري.


ويُفتتح المعرض يوم 7 نوفمبر 2026 على الساعة الخامسة مساء، ويكون مفتوحا للعموم بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338986

babnet

كل الأخبار...

22:10 - دار الفنون تنظم معرضا فوتوغرافيا بعنوان "أراضي صقلية وتونس، ذاكرة مشتركة"
21:49 - فرنسا تستقبل رئيسي أركان شرق ليبيا وغربها وسط مساعٍ لتوحيد المؤسسة العسكرية
21:45 - المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": عروض فنية وشهادات تستعيد محطات من تجربة محمد إدريس بقصر المسرح بالحلفاوين
21:45 - انعقاد الدورة الخامسة لتظاهرة اليوم التونسي للعمل المستقل
21:34 - شخصية بريطانية شهيرة متهمة بالاعتداء الجنسي تخسر معركتها القضائية لإخفاء هويتها
21:09 - مرصد البيئة والتنمية المستدامة يشرع في تحيين التقارير الجهويّة للوضع البيئي في الولايات 24 للبلاد
21:07 - رأس الجدير: احباط تهريب 11 ألف حبة مخدّرة على متن سيارة قادمة من ليبيا
20:40 - القصرين: انطلاق برنامج جهر الأودية وتعديل مجاريها بهدف الحدّ من مخاطر الفيضانات
20:33 - مجلس الاعمال التونسي الافريقي ينظم بعثة اقتصادية تونسية الى مدينة سبها الليبية من 24 الى 26 نوفمبر 2026
20:21 - النجم الساحلي: غياب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 | 23 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:22
14:59
12:10
06:45
05:17
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-12
22°-15
23°-15
23°-14
  • Avoirs en devises 24049,2
  • (03/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,36826 DT
  • (03/11)
  • 1 $ = 3,00842 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/11)     1260,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/11)   29235 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab