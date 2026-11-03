الصناعات التقليدية في تونس: 350 ألف حرفي ومساهمة بـ4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام

يُقدّر العدد الإجمالي للحرفيين في تونس بنحو، من بينهم، أي ما يعادل حوالي 52 بالمائة من العدد التقديري الإجمالي، وفق معطيات قدمها وزير السياحة،، خلال عرضه حول مهمة السياحة لسنة 2027 أمام لجنتي السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية والاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة استماع مشتركة انعقدت اليوم الثلاثاء.وبحسب العرض، تساهم الصناعات التقليدية بنسبةوبنحو، فيما بلغت قيمة الصادرات التي يراقبها الديوان الوطني للصناعات التقليدية حواليسنة 2025.ويضم القطاع، كما تم إحداث، في حين تحصلموزعين على 17 ولاية على بطاقة «أمين حرفة». وتبلغ نسبة حاملي الشهائد العليا من مجموع المستثمرين في القطاع حواليوفي مجال التكوين والتأطير، يبلغ المعدل السنوي للمنتفعين بالبرامج المخصصة للحرفيين حوالي، موزعين على ثلاثة برامج تشمل التأهيل الحرفي لدى المؤسسات لفائدة 2900 منتفع، والتأطير الفني للنهوض بالمنتوج لفائدة 7 آلاف منتفع، والتأطير المهني لتنمية المعارف لفائدة 2100 منتفع.وعلى مستوى الاستثمار، يبلغ معدل تكلفة المشروع الحرفي حوالي، فيما يُقدّر حجم الاستثمارات السنوية الجملية في القطاع بنحووفي ما يتعلق بالتسويق والترويج، يتم تنظيم حواليداخل تونس بمشاركة نحو 7 آلاف حرفي، إلى جانببمشاركة حوالي 120 عارضاً.وتشمل آليات دعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية أيضاً التأطير ومتابعة ملفات تمويل قروض المال المتداول، بمعدل يقارب، بهدف الاستجابة لحاجياتهم من التمويل المرتبط بنشاطهم.وفي إطار حماية المنتوجات الحرفية وتثمينها، أشار الوزير إلى إعداد قائمة أولية تضممرشحاً للحماية بموجب تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، بما يساهم في تثمين خصوصيات المنتوجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.كما تتضمن الإجراءات المعتمدة تخفيضاً بنسبةفي معاليم تسجيل الرسوم والنماذج وعلامات الصنع لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية على حماية ابتكاراتهم ومنتوجاتهم.