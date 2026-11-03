JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:17 Tunis

بورصة تونس: إرتفاع مؤشر توننداكس بنسبة 0,02 بالمائة

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 18:45 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أنهى مؤشر توننداكس معاملات، حصة الثلاثاء، على منحى إيجابي، ليرتفع بنسبة 0,02 بالمائة، ويبلغ مستوى 18673,80 نقطة، وسط حجم معاملات بقيمة 9 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".


وتصدر سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين قائمة الإرتفاعات، خلال الحصة، اذ سجل سعره تحسنا بنسبة 4,4 بالمائة وأقفل عند مستوى 9,270 دينار، دون تسجيل أي معاملات.


وتطور سعر سهم البنك الوطني الفلاحي أيضا، خلال الحصة، بنسبة 3,2 بالمائة وأنهى عند مستوى 19,190 دينار، ليراكم السهم معاملات في حدود 2,3 مليون دينار.


في المقابل، تراجع سعر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق والكرتون، خلال الحصة، وفقد 3,5 بالمائة من قيمته وأدرك مستوى 2,500 دينار، ولم يتجاوز حجم المعاملات 6 آلاف دينار.

واخفض سعر سهم أوروسيكل،بدوره، خلال الحصة، بنسبة 2 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 10,280 دينار، ولم يجذب السهم سوى 9 آلاف دينار.

واستأثر سهم شركة صنع المشروبات بتونس وللحصة الثانية على التوالي بالنصيب الأوفرمن المعاملات، بما يناهز 2,4 مليون دينار، واختتم سعره عند مستوى 13,600، مرتفعا بنسبة 0,7 بالمائة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338981

babnet

كل الأخبار...

19:17 - جمعية مرضى الابطن تدعو إلى صرف المنحة الشهرية المخصصة للمصابين بالمرض
18:45 - بورصة تونس: إرتفاع مؤشر توننداكس بنسبة 0,02 بالمائة
18:36 - وزير الفلاحة: السيادة المائية والأمن الغذائي في صدارة أولويات الوزارة لسنة 2027
18:21 - الصناعات التقليدية في تونس: 350 ألف حرفي ومساهمة بـ4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام
18:16 - نابل: تجار بالسوق الأسبوعية بمنزل تميم يطالبون بالحدّ من التلوث والقضاء على النقطة السوداء بجانب السوق
18:08 - لجنة تنظيم الإدارة تناقش مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2027
18:06 - لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تناقش ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2027
17:46 - طقس ... سماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد مساء الثلاثاء
17:05 - الدورة السابعة للأيام الدولية نفزاوة لطب الشيخوخة يومي 11 و12 ديسمبر 2026 بنزل المرادي بمدينة دوز
17:03 - الملعب التونسي يقلب تأخره أمام النادي الإفريقي إلى انتصار ثمين (2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 | 23 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:22
14:59
12:10
06:45
05:17
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-12
22°-15
23°-15
23°-14
  • Avoirs en devises 24049,2
  • (03/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,36826 DT
  • (03/11)
  • 1 $ = 3,00842 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/11)     1260,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/11)   29235 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab