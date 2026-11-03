بورصة تونس: إرتفاع مؤشر توننداكس بنسبة 0,02 بالمائة

أنهى مؤشر توننداكس معاملات، حصة الثلاثاء، على منحى إيجابي، ليرتفع بنسبة 0,02 بالمائة، ويبلغ مستوى 18673,80 نقطة، وسط حجم معاملات بقيمة 9 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".وتصدر سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين قائمة الإرتفاعات، خلال الحصة، اذ سجل سعره تحسنا بنسبة 4,4 بالمائة وأقفل عند مستوى 9,270 دينار، دون تسجيل أي معاملات.وتطور سعر سهم البنك الوطني الفلاحي أيضا، خلال الحصة، بنسبة 3,2 بالمائة وأنهى عند مستوى 19,190 دينار، ليراكم السهم معاملات في حدود 2,3 مليون دينار.في المقابل، تراجع سعر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق والكرتون، خلال الحصة، وفقد 3,5 بالمائة من قيمته وأدرك مستوى 2,500 دينار، ولم يتجاوز حجم المعاملات 6 آلاف دينار.واخفض سعر سهم أوروسيكل،بدوره، خلال الحصة، بنسبة 2 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 10,280 دينار، ولم يجذب السهم سوى 9 آلاف دينار.واستأثر سهم شركة صنع المشروبات بتونس وللحصة الثانية على التوالي بالنصيب الأوفرمن المعاملات، بما يناهز 2,4 مليون دينار، واختتم سعره عند مستوى 13,600، مرتفعا بنسبة 0,7 بالمائة.