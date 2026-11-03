الملعب التونسي يقلب تأخره أمام النادي الإفريقي إلى انتصار ثمين (2-1)

حقّق الملعب التونسي انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه النادي الإفريقي بنتيجة، في المواجهة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجّلة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وبادر النادي الإفريقي بافتتاح النتيجة مبكرًا عن طريقفي الدقيقة 12، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل الملعب التونسي بقوة ونجح في تعديل النتيجة عبرفي الدقيقة 47، قبل أن يواصل ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، الذي حمل توقيعفي الدقيقة 90+3، مانحًا فريقه الانتصار.وشهدت المواجهة إلغاء هدف ثالث للملعب التونسي، سجّلهفي الدقيقة 71، ليكتفي فريق باردو بهدفين مكّناه من حصد النقاط الثلاث وقلب تأخره إلى فوز مهم.وبهذا الانتصار، رفع الملعب التونسي رصيده إلى، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مناصفةً مع الترجي الرياضي التونسي.