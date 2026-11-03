الملعب التونسي يقلب تأخره أمام النادي الإفريقي إلى انتصار ثمين (2-1)
حقّق الملعب التونسي انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه النادي الإفريقي بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجّلة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وبادر النادي الإفريقي بافتتاح النتيجة مبكرًا عن طريق محمد الصادق قديدة في الدقيقة 12، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل الملعب التونسي بقوة ونجح في تعديل النتيجة عبر إسكندر الصغير في الدقيقة 47، قبل أن يواصل ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، الذي حمل توقيع فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 90+3، مانحًا فريقه الانتصار.
وشهدت المواجهة إلغاء هدف ثالث للملعب التونسي، سجّله أبو بكر ديوب في الدقيقة 71، ليكتفي فريق باردو بهدفين مكّناه من حصد النقاط الثلاث وقلب تأخره إلى فوز مهم.
وبهذا الانتصار، رفع الملعب التونسي رصيده إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مناصفةً مع الترجي الرياضي التونسي.
وبادر النادي الإفريقي بافتتاح النتيجة مبكرًا عن طريق محمد الصادق قديدة في الدقيقة 12، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل الملعب التونسي بقوة ونجح في تعديل النتيجة عبر إسكندر الصغير في الدقيقة 47، قبل أن يواصل ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، الذي حمل توقيع فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 90+3، مانحًا فريقه الانتصار.
وشهدت المواجهة إلغاء هدف ثالث للملعب التونسي، سجّله أبو بكر ديوب في الدقيقة 71، ليكتفي فريق باردو بهدفين مكّناه من حصد النقاط الثلاث وقلب تأخره إلى فوز مهم.
وبهذا الانتصار، رفع الملعب التونسي رصيده إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مناصفةً مع الترجي الرياضي التونسي.
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