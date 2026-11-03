وزير الشباب والرياضة يقر بان النتائج المسجلة في رياضة النخبة وخاصة كرة القدم لا ترتقي الى مستوى الانتظارات

اقر وزير الشباب والرياضة يوم الاثنين خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب في علاقة برياضة النخبة خاصة كرة القدم بأن النتائج المسجلة لا ترتقي إلى مستوى الانتظارات.،واشار إلى تواصل مسار إصلاح الجامعة التونسية لكرة القدم والتوجّه نحو تعيين مدير فنّي خاصّ بالمنتخبات، وكذلك إعادة بناء كرة القدم من القاعدة عبر دعم مراكز التكوين الرياضي وإعادة تأهيلها خاصة منها مركز برج السدرية.كما أفاد الوزير بأن مشروع قانون الهياكل الرياضية سيُعرض قريبا على مجلس نواب الشعب ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتطوير حوكمة الهياكل الرياضية.