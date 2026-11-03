ميزانية السياحة لسنة 2027: ارتفاع الاعتمادات المقترحة بنسبة 9,3 بالمائة لتبلغ 176,8 مليون دينار

بلغت الاعتمادات المقترحة لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنةنحو، مقابلسنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة، وذلك دون احتساب الموارد الذاتية للمؤسسات، وفق ما أفاد به وزير السياحة،، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها اليوم الثلاثاء لجنتا السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروع ميزانية مهمة السياحة لسنة 2027.وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار، إذ سترتفع نفقات التأجير منسنة 2026 إلىسنة 2027، مسجلة زيادة بنسبةوأرجع الوزير هذه الزيادة إلى الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، بمقتضى الأمر عدد 63 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026، إلى جانب الانعكاس المالي لبرمجةبعنوان سنة 2027.كما ارتفعت نفقات التسيير بنسبة، لتبلغ، مقابل 16,170 مليون دينار سنة 2026. وبيّن الوزير أن مصالح الوزارة عملت على ترشيد هذه النفقات من خلال التحكم في كلفة التزود بالمواد والتجهيزات واستهلاك الطاقة، بما حدّ من تطورها إلى أقل من 3 بالمائة.وبلغت نفقات التدخلات المبرمجة، وفق الوزير، الذي أشار إلى التحكم في بعض أوجه الإنفاق، خاصة المتعلقة باقتناء وسائل النقل وإنجاز بناءات جديدة، فضلا عن التقليص بمليوني دينار في النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة بالخزينة.وفي المقابل، سجلت اعتمادات الاستثمار ارتفاعا منسنة 2026 إلىسنة 2027، أي بزيادة تناهزوتتوزع المشاريع الاستثمارية، حسب العرض، بين استكمال أشغال ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد، وإنجاز دراسة وأشغال صيانة الميناء الترفيهي مارينا المنستير، إلى جانب إرساء تطبيقة إعلامية لمتابعة تحركات السفن بالموانئ الترفيهية.وتبلغ كلفة المشروع الأول، فيما تُقدّر كلفة المشروع الثاني بـ، ويندرج ضمن برنامج جبر أضرار الشريط الساحلي الناجمة عن عواصف 19 و20 جانفي 2026. كما رُصدت اعتمادات بقيمةلإحداث تطبيقة إعلامية تهدف إلى توحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملاحة البحرية وتبسيطها، وتوفير معلومات آنية حول وضعية المراكب بالموانئ الترفيهية.وعلى مستوى إطار الأداء، أفاد الوزير بأن برنامج السياحة والصناعات التقليدية يتضمن برنامجين فرعيين، وثلاثة أهداف استراتيجية، وسبعة مؤشرات لقيس الأداء، وستة أنشطة، وثلاث وحدات عملياتية، وأربعة فاعلين عموميين.وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في تنويع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات، وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتنويع الأسواق، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية لمنتجات الصناعات التقليدية.