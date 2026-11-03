توزر: تدخلات البنك التونسي للتضامن تمنح صغار الفلاحين 130 قرضا بقيمة 177 ألف دينار

مكّنت تدخّلات البنك التونسي للتضامن بولاية توزر خلال العام الجاري، من المساعدة في إنجاح موسم التمور، بإسناد قروض موسمية لفائدة الفلاحين ومختلف المتدخلين، وفق رئيس فرع البنك التونسي للتضامن كريم طاهر.وابرز ذات المصدر في تصريح لصحفية "وات"، انّ القروض تفرّعت إلى نوعين حيث وجّه الصنف الأول لصغار الفلاحين لمساعدتهم على جني وتجميع منتوجهم، انتفع بها قرابة 130 فلاحا صغيرا بقيمة بلغت 177 ألف دينار، ووجه الصنف الثاني لأصحاب مخازن التبريد وتراوحت قيمة كل قرض بين 20 ألف دينار و60 ألف دينار انتفع بها حتى الآن 30 منتفعا، وذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وبيّن أنّ تدخلات البنك المتمثلة في قروض لتمويل مشاريع صغرى، توزعت على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها الجهة على غرار قطاع الصناعات التقليدية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وقروض موجهة للعائلات محدودة الدخل حيث موّل البنك قرابة 70 شخصا خلال هذه السنة بحجم تمويل بلغ حوالي 700 ألف دينار وهي قروض دون فائض فضلا عن تمويل 15 شخصا من ذوي الحاجيات الخصوصية بقيمة 150 ألف دينار بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.كما موّل فرع البنك التونسي للتضامن، ضمن برامج النهوض بريادة الأعمال لدى المرأة التي تنفذها وزارة شؤون المرأة والأسرة ، مجموعة من النساء لإحداث مشاريعهن الخاصّة بتمويلات في حدود 10 آلاف دينار لكل منتفعة دون فوائض، ويواصل ضمن اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني تمويل مشاريع صغرى لفائدة خريجي التكوين المهني وأصحاب الشهادات الجامعية.