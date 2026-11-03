ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ترتفع بنسبة 48.2 بالمائة سنة 2027 بفعل زيادة دعم المحروقات

ارتفعت ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027 بنسبة، لتبلغ، مقابل 5325.6 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 2564.6 مليون دينار.وبيّن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة، صلاح الزواري، خلال جلسة مشتركة عقدت اليوم الثلاثاء بين لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس نواب الشعب، أن هذه الزيادة تعود أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما نتج عنه من زيادة في كلفة دعم المحروقات.وأوضح الوزير، خلال الجلسة المخصصة للنظر في مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تطور الأسعار يرتبط بالتوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن اضطرابات حركة الملاحة البحرية والهجمات في مضيق هرمز.وتبلغ جملة نفقات المهمةباحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، المقدرة بنحو 2.6 مليون دينار.وتتركز الزيادة أساسا في نفقات التدخلات، التي ارتفعت بنسبةلتبلغ 7823.2 مليون دينار، مقابل 5266.3 مليون دينار سنة 2026، وتمثل نحو 99 بالمائة من إجمالي ميزانية المهمة.وتستأثر نفقات دعم المحروقات بالنصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، إذ رُصد لهاسنة 2027، مقابل 4993 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 2097 مليون دينار، أي بنسبة 42 بالمائة.كما ارتفعت التدخلات ذات الصبغة التنموية إلى 551.8 مليون دينار، مقابل 60.5 مليون دينار سنة 2026، لتتضاعف بنحو ثماني مرات. ويعود ذلك أساسا إلى تخصيص 500 مليون دينار لبرنامج تمويل الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.وحسب توزيع الاعتمادات على البرامج، استأثر برنامج الطاقة بنحو، مقابل 5115.8 مليون دينار سنة 2026، يليه برنامج المناجم باعتمادات قدرها 508.2 مليون دينار، مقابل نحو 8 ملايين دينار في السنة الحالية، وهو ارتفاع يرتبط أساسا بالمخصصات المرصودة للمجمع الكيميائي التونسي.وفي المقابل، تراجعت اعتمادات برنامج الصناعة إلى 169.3 مليون دينار، مقابل 188.9 مليون دينار، فيما بلغت اعتمادات برنامج القيادة والمساندة 15.3 مليون دينار، مسجلة استقرارا تقريبا مقارنة بسنة 2026.وبخصوص نفقات التأجير، فقد ارتفعت بنسبة تقارب 20 بالمائة لتبلغ 47.9 مليون دينار، مقابل 40 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 7.98 مليون دينار. وتعود هذه الزيادة إلى الزيادة العامة في الأجور، وتعديل كلفة الانتدابات المنجزة خلال سنتي 2025 و2026، وإدماج أعوان مراكز الأعمال بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إلى جانب الترقيات والانتدابات المبرمجة لسنة 2027.وفي المقابل، تراجعت نفقات التسيير بنسبة 2.9 بالمائة إلى 12.1 مليون دينار، مقابل 12.5 مليون دينار سنة 2026، فيما استقرت نفقات الاستثمار في حدود 6.9 مليون دينار دفعا.ويتضمن برنامج الانتدابات للسنة القادمة الترخيص في انتدابكما خُصصت للصناديق الخاصة في الخزينة اعتمادات بقيمة 129.4 مليون دينار، تتوزع بين 80 مليون دينار لصندوق دعم القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية، و45 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقي، و4.4 مليون دينار لصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب.وتهدف اعتمادات صندوق الانتقال الطاقي إلى مواصلة تخفيض الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا، وبلوغ حصة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة 35 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030.وتشير تقديرات إطار النفقات متوسط المدى إلى أن نفقات مهمة الصناعة والمناجم والطاقة ستبلغ نحو 7933.6 مليون دينار سنة 2028، قبل أن تتراجع إلى 7656.6 مليون دينار سنة 2029.