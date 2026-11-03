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وزارة المالية: منظومة الفوترة الالكترونية تتلقى 1.8 مليون فاتورة وخلاص نحو 37 ألف فاتورة منها

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 13:07 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تلقت منظومة الفوترة الإلكترونية نحو 1.8 مليون فاتورة إلكترونية، تم خلاص قرابة 37 ألف فاتورة منها، وفق ما أفادت به وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت اليوم الثلاثاء.


وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها مشروع ميزانية مهمة المالية لسنة 2027، أن منظومة الفوترة الإلكترونية تندرج في إطار مشاريع التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تطويرها، بهدف تحديث المعاملات المالية وتعزيز شفافية العمليات الاقتصادية وتحسين متابعتها.


وأضافت أن الوزارة تعمل، في هذا الإطار، على تطوير الأنظمة المعلوماتية وربط قواعد البيانات وتيسير التبادل الآلي للمعلومات بين مختلف الهياكل، بما من شأنه تحسين جودة المعطيات المتاحة للإدارة وتسهيل عمليات المراقبة والتصرف.


وتشمل المشاريع الرقمية التي تعمل الوزارة على تنفيذها تطوير خدمات الاستخلاص عن بعد ورقمنة التصاريح الجبائية، إلى جانب إرساء الحساب الجبائي الموحد، الذي ينتظر دخوله حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027.

ومن المنتظر أن يمكن هذا الحساب المطالبين بالأداء من الاطلاع على ملفاتهم ووضعياتهم الجبائية ومتابعة التزاماتهم، فضلا عن إنجاز عدد من الخدمات المتعلقة بالتصريح والخلاص عن بعد.

وأكدت وزيرة المالية أن مسار التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الإجراءات القائمة، بل يشمل أيضا ربط المنظومات المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يتيح تبادل المعطيات وتحسين جودة الخدمات وتسريع معالجة الملفات.
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