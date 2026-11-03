الدورة السابعة للأيام الدولية نفزاوة لطب الشيخوخة يومي 11 و12 ديسمبر 2026 بنزل المرادي بمدينة دوز

تحتضن مدينة دوز من ولاية قبلي الدورة السابعة للأيام الدولية نفزاوة لطبّ الشيخوخة، يومي11و12 ديسمبر 2026 حول موضوع " الوصفة الطبية في طب الشيخوخة "وينتظم هذا الموعد العلمي ببادرة من جمعية صحتي وتطوير القطاع الطبي بقبلي تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي وبالشراكة مع الجمعية التونسية لطب الشيخوخة وأكاديمية المغرب العربي لطب الشيخوخة والجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة بتونستُعد هذه التظاهرة السنوية أحد أهم المواعيد العلمية بالجهة تجمع مئات الأطباء والأساتذة المختصين من تونس والخارج لمناقشة أحدث التطورات العلمية على غرار "السكري لدى المسنين" و"الوصفة الطبية في طب الشيخوخة"ويتضمّن البرنامج محاضرات علمية وورشات تطبيقية وندوات ولقاءات لتبادل الخبرات حول ترشيد الوصفات الطبية والتعدّد الدوائي وأمراض القلب والأعصاب والصحة النفسية لدى كبار السن والوقاية والأخلاقيات الطبيةجمعية صحتي وتطوير القطاع الطبي بقبلي هي منظمة تونسية ناشطة في المجال الصحي بولاية قبلي. تهدف أساسا إلى تطوير الكفاءات والمعارف الطبية والإدارية وشبه الطبية للكوادر العاملة في القطاع الصحي بالجهة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي والمؤسسات الجامعية والمنظمات التونسية والدولية