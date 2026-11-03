الدورة الترشيحية لكأس أمم إفريقيا دون 17 سنة: المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة نظيره المصري يوم 10 نوفمبر

البرنامج الجديد للدورة



يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما مشاركته في الدورة الترشيحية لكأس أمم إفريقيا بملاقاة نظيره المصري، عوضا عن المنتخب الليبي، يومبداية من الساعة الخامسة مساء بالملعب الأولمبي بسوسة، وفق ما كشف عنه اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية.ويأتي هذا التغيير في البرنامج إثر انسحاب المنتخب الليبي، لتقتصر المشاركة على أربعة منتخبات، هي تونس والمغرب والجزائر ومصر.وأوضح اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، في بلاغ، أنه تلقى مراسلة من الاتحاد الليبي لكرة القدم أفاد من خلالها بتعذر مشاركة منتخبه تحت 17 عاما في الدورة الترشيحية لكأس أمم إفريقيا، المقررة بمدينتي سوسة والمنستير، مضيفا أنه تقرر، على ضوء هذا المستجد، تعديل نظام المنافسة وبرمجة المباريات على ثلاث جولات تُجرى أياموكان من المنتظر أن تُقام الدورة، التي ستُجرى مقابلاتها على ملعبي أولمبي سوسة ومصطفى بن جنات بالمنستير، من 10 إلى 22 نوفمبر، على خمس جولات.ويتأهل في أعقاب الدورة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة النهائية لكأس أمم إفريقيا المقررة سنة 2027.الملعب الأولمبي بسوسة:- الساعة 14:00: الجزائر – المغرب- الساعة 17:00: تونس – مصرالملعب الأولمبي بسوسة:- الساعة 14:00: مصر – المغرب- الساعة 17:00: تونس – الجزائر- الملعب الأولمبي بسوسة، الساعة 14:00: تونس – المغرب- ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، الساعة 14:00: الجزائر – مصر