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الدورة الترشيحية لكأس أمم إفريقيا دون 17 سنة: المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة نظيره المصري يوم 10 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 16:07 قراءة: 1 د, 11 ث
      
يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما مشاركته في الدورة الترشيحية لكأس أمم إفريقيا بملاقاة نظيره المصري، عوضا عن المنتخب الليبي، يوم 10 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء بالملعب الأولمبي بسوسة، وفق ما كشف عنه اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية.


ويأتي هذا التغيير في البرنامج إثر انسحاب المنتخب الليبي، لتقتصر المشاركة على أربعة منتخبات، هي تونس والمغرب والجزائر ومصر.


وأوضح اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، في بلاغ، أنه تلقى مراسلة من الاتحاد الليبي لكرة القدم أفاد من خلالها بتعذر مشاركة منتخبه تحت 17 عاما في الدورة الترشيحية لكأس أمم إفريقيا، المقررة بمدينتي سوسة والمنستير، مضيفا أنه تقرر، على ضوء هذا المستجد، تعديل نظام المنافسة وبرمجة المباريات على ثلاث جولات تُجرى أيام 10 و13 و16 نوفمبر.


وكان من المنتظر أن تُقام الدورة، التي ستُجرى مقابلاتها على ملعبي أولمبي سوسة ومصطفى بن جنات بالمنستير، من 10 إلى 22 نوفمبر، على خمس جولات.

ويتأهل في أعقاب الدورة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة النهائية لكأس أمم إفريقيا المقررة سنة 2027.

البرنامج الجديد للدورة

الجولة الأولى – 10 نوفمبر 2026

الملعب الأولمبي بسوسة:

- الساعة 14:00: الجزائر – المغرب
- الساعة 17:00: تونس – مصر

الجولة الثانية – 13 نوفمبر 2026

الملعب الأولمبي بسوسة:

- الساعة 14:00: مصر – المغرب
- الساعة 17:00: تونس – الجزائر

الجولة الثالثة – 16 نوفمبر 2026

- الملعب الأولمبي بسوسة، الساعة 14:00: تونس – المغرب
- ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، الساعة 14:00: الجزائر – مصر
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