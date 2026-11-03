الرابطة الثانية: علي بالناصر مدربا لجمعية اريانة

أكد علي بالناصر توصله إلى اتفاق رسمي مع الهيئة المديرة لجمعية أريانة للإشراف على المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم.وأوضح بالناصر، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه سيباشر مهامه على رأس الفريق المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية مساء اليوم، من خلال أول مصافحة مع اللاعبين بقيادة القائد الناصر شعبان.ويعود علي بالناصر، اللاعب والقائد السابق في صفوف "نادي عاصمة الورود"، لتجربة تدريب فريق الأكابر، إثر تجربة سابقة عمل فيها مدرباً مساعداً سنة 2018، ومدرباً أول من 2018 إلى 2020.وسيخلف بالناصر المدرب السابق سهيل بالراضية، الذي حصلت القطيعة بينه وبين جمعية أريانة في وقت سابق.ويمتلك فريق عاصمة الورود في رصيده 5 نقاط ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة الثانية، ليحتل المركز الحادي عشر إثر تحقيق فوز واحد، وتعادلين، وثلاث هزائم.ولحساب الجولة السابعة من البطولة، تستقبل جمعية أريانة أولمبيك الكاف يوم الأحد القادم بملعب فرحات حشاد بأريانة، انطلاقا من الساعة 14:30.