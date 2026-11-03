JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:39 Tunis

الرابطة الثانية: علي بالناصر مدربا لجمعية اريانة

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/69070a2d6a4506.12385090_hiljkfeompgnq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 14:25 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكد علي بالناصر توصله إلى اتفاق رسمي مع الهيئة المديرة لجمعية أريانة للإشراف على المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم.


وأوضح بالناصر، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه سيباشر مهامه على رأس الفريق المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية مساء اليوم، من خلال أول مصافحة مع اللاعبين بقيادة القائد الناصر شعبان.


ويعود علي بالناصر، اللاعب والقائد السابق في صفوف "نادي عاصمة الورود"، لتجربة تدريب فريق الأكابر، إثر تجربة سابقة عمل فيها مدرباً مساعداً سنة 2018، ومدرباً أول من 2018 إلى 2020.
وسيخلف بالناصر المدرب السابق سهيل بالراضية، الذي حصلت القطيعة بينه وبين جمعية أريانة في وقت سابق.

ويمتلك فريق عاصمة الورود في رصيده 5 نقاط ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة الثانية، ليحتل المركز الحادي عشر إثر تحقيق فوز واحد، وتعادلين، وثلاث هزائم.
ولحساب الجولة السابعة من البطولة، تستقبل جمعية أريانة أولمبيك الكاف يوم الأحد القادم بملعب فرحات حشاد بأريانة، انطلاقا من الساعة 14:30.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338960

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 | 23 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:22
14:59
12:10
06:45
05:17
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
25°-14
24°-15
22°-15
  • Avoirs en devises 23960,4
  • (02/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36211 DT
  • (02/11)
  • 1 $ = 3,00776 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/11)     1260,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/11)   29235 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab