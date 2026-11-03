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بن عروس: ببرمجة حصص مداواة بالطائرة فوق مآوي الحشرات بعدد من المناطق

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 15:42 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تمّت في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية، برمجة حصص مداواة بالطائرة بعدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 اكتوبرالى 10 نوفمبر الجاري، ويكون ذلك كامل يوم احد الايام خلال الفترة المحددّة، وفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس.


وتشمل المناطق المعنية بالمداواة، وفق ذات البلاغ، المنخفضات الساحلية برادس الشاطئ والمنخفضات الساحلية والمستنقعات بين وادي مليان والمنطقة المعروفة بقمودة وضفاف وادي مليان بين الطريق الرئيسية "ام سي 33" ومصب الوادي (بلدية رادس) الى جانب ضفاف وادي معيزات بالزهراء بين الطريق الرئيسية "ام سي 33" ومصب الوادي وضفاف بحيرة تونس الجنوبية (بلدية مقرين).
ودعت الولاية في ذات السياق كافة مربي النحل الى اخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المعنية خلال اليوم الذي ستتم فيه برمجة المداواة واليوم الذي يليه.

يذكر انه تم خلال بداية الصائفة المنقضية برمجة حصص مداواة بالطائرة خلال الفترة الممتدة من 27 جوان الى 6 جويلية المنقضيين، وقبل ذلك خلال الفترة الممتدة من 11 الى 20 جوان المنقضي .
ووضعت الولاية الرقمين 71787755 و71786001 لمزيد الإرشادات (المخبر التابع لبلدية تونس).
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