سليانة: إفتتاح موسم جني وتحويل الزيتون

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الأزهر الأسود، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ صابة الزيتون للموسم الحالى تقدر ب52 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 11 ألف و500 طن من زيت الزيتون، وأنّ مساحة قطاع الزياتين بالجهة تمسح 21 بالمائة من المساحات المحترثة أي مايعادل 3 بالمائة من المساحة الوطنية وتساهم بنسبة 4 بالمائة من الإنتاج الوطني.وبيّن الأسود أنّ قطاع الزياتين بالجهة "فتي" (جل الزياتين فتية) حيث انّ أكثر من ثلث المساحة لم تدخل بعد في أوج الإنتاج، واضاف انّ أغلب الزياتين من صنف "الوسلاتي" الذي يتميز بخاصية تنافسية بالإضافة إلى كونه قابل للتطويع للنمط البيولوجي.وتعدّ الجهة، 23 معصرة لتحويل الزيتون إلى زيت، موزّعة على كامل المعتمديات بطاقة تحويل يومية تقدر ب2300 طن، وفق ذات المصدر.وقدّر الاسود أن يخلق القطاع حركيّة اجتماعية واقتصادية على المستويين الوطني والجهوي، لذلك تعمل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، على إنجاح الموسم بهدف المحافظة على صحة الشجرة والرصيد الغابي والوسط الطبيعي وجودة الزيتون في الآن ذاته، تدعيما لمكانته بالسوق التونسية والخارجية.يذكر انّ المصالح المعنية ضبطت استعدادات الموسم منذ بداية شهر سبتمبر المنقصي وقامت بعقد جلسات دورية على المستويين المركزي والجهوي.