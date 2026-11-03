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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 13:43 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تُقام يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وفق البرنامج التالي:


- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الإفريقي – الاتحاد المنستيري
- قاعة بوهيمة برادس – الساعة 17:00: النجم الرادسي – نجم حلق الوادي

- قاعة المنزه السابع – الساعة 18:00: شبيبة المنازه – الملعب النابلي
- قاعة دار شعبان – الساعة 18:00: اتحاد الأنصار – النادي الرياضي بحمام سوسة

- قاعة حمام سوسة – الساعة 18:00: النجم الساحلي – النادي الصفاقسي
- قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 18:00: شبيبة القيروان – الدالية الرياضية بقرمبالية
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