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مدنين: الترخيص استثنائيا لسيارات الاجرة "لواج" بتامين النقل داخل جزيرة جربة طيلة فترة اضراب قطاع التاكسي الفردي

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat2/medenine.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 11:03 قراءة: 1 د, 5 ث
      
لتفادي النقص المسجل في سيارات التاكسي الفردي، بسبب الاضراب الذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي بجزيرة جربة، ولضمان تنقل المواطنين، تم اليوم الثلاثاء، الترخيص بصفة استثنائية بقرار من والي مدنين لسيارات الاجرة "لواج" خطوط داخلية، بتامين النقل داخل الجزيرة طيلة فترة الاضراب، بما يضمن تواصل العمل العادي في تامين السفرات، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فتحي البقالتي.


واضاف البقالتي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاضراب (الذي دعا اليه الاتحاد الجهوي للتاكسي الفردي) غير مبرّر، خاصة انّ اقرار اسناد رخص للتاكسي الجماعي يشمل ايضا امكانية تغيير نشاط بما يتيح لصاحب رخصة التاكسي الفردي امكانية تغيير الرخصة الى التاكسي الجماعي، وهو ما لا يفتح المجال الى دخول رخص جديدة من خارج الجزيرة، وفق تعبيره.


واوضح ان تامين النقل اليوم الثلاثاء داخل الجزيرة، تواصل بتسخير من سيارات الاجرة "لواج" وسيتم اتخاذ قرارات واجراءات اخرى اذا ما تواصل الاضراب، وفق ما يقتضيه القانون الداخلي للمنظمة تجاه المضربين من المنظوين داخل الغرفة.
من جهته، رفض الكاتب العام الجهوي للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي جمال بن موسى، التعليق عن قرار التسخير.

يشار الى ان الاتحاد الجهوي للتاكسي الفردي دعا الى الاضراب، الذي انطلق امس الاثنين، رفضا لاسناد رخص للتاكسي الجماعي بالجزيرة وللمطالبة باسناد رخص اضافية جديدة للتاكسي الفردي وذلك الى اجل لم يتحدّد الى حين تفاعل ايجابي من السلط الجهوية مع مطالب المحتجين، وفق بن موسى.
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