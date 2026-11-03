الوكالة الوطنية لحماية المحيط تفتح مناظرة خارجية لانتداب 29 عونا وإطارا في اختصاصات مختلفة

أعلنت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 29 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات والخطط المهنية للعمل بتونس الكبرى، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوكالة.وتتوزع الانتدابات، التي ستكون بعنوان سنوات 2024 و 2025 و2026، على 15 مهندسا أولا في اختصاصات الهندسة المدنية والهندسة الجيولوجية وهندسة الأساليب والبتروكيمياء وعلوم البحار (البيئة البحرية) والهندسة الريفية والمياه والغابات والصناعات الغذائية.كما تشمل انتداب 4 متصرفين من بين المتحصلين على الإجازة أو الأستاذية في المحاسبة أو التصرف في الموارد البشرية فضلا عن 4 تقنيين سامين في اختصاصي الصيانة الصناعية والميكاترونيك.وتنتدب الوكالة، وفق البلاغ ذاته، 3 حراس ممن تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي المحدد بالسنة السادسة من التعليم الأساسي في النظام الجديد أو السادسة ابتدائي في النظام القديم مع التمتع بصحة جيدة والتحلي بالنشاط واليقظة إلى جانب 3 عملة يدويين للقيام بأعمال يدوية بسيطة ومتكررة لا تستوجب تكوينا اختصاصيا.ويبلغ العدد الجملي للانتدابات 29 خطة جميعها مخصصة للعمل بتونس الكبرى.وأشارت الوكالة، الى أنه بامكان الراغبين في الترشح الاطلاع على نص بلاغ الانتداب والقيام بعملية التسجيل عن بعد، وذلك بداية من 2 نوفمبر 2026 والى غاية يوم الخميس 3 ديسمبر 2026، عبر الموقع للوكالة الوطنية لحماية المحيط httpss://concours-recrutement.anpe.nat.tn