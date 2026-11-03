مؤتمر وطني لأطباء الطب العام والعائلي من 5 إلى 7 نوفمبر حول الوقاية من الأمراض غير السارية

تنظم الجمعية التونسية للطب العام والعائلي تحت اشراف وزارة الصحة، من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، مؤتمرها الوطني التاسع بمشاركة أكثر من ألفي طبيب من القطاعين العام والخاص.وتهدف هذه التظاهرة، التي تنعقد بمدينة المهدية تحت شعار "الأمراض غير السارية ... الابتكار من أجل وقاية أفضل" إلى تعزيز قدرات أطباء الخط الأول من أطباء الطب العام والطب العائلي والأطباء المقيمين في اختصاص طب العائلة وتطوير آليات التدخل الطبي العملي والمباشر مع المرضى الى جانب بحث سبل تحسين التواصل والتفاعل بين المرضى والعائلة والإطار الطبي بالمؤسسات الصحية.ويتضمن برنامج المؤتمر تقديم محاضرات علمية في اختصاصات طبية وعلمية اضافة الى ورشات تطبيقية وتدريبات ميدانية تتناول بالخصوص الوقاية من الأمراض المزمنة والتكفل بها لا سيما أمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسيةوسيتطرق المشاركون الى سبل تطوير الممارسة الطبية اليومية وتعزيز دور أطباء الخط الأول وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تقريب الخدمات الصحية ورقمنتها والطب عن بعد فضلا عن دور الطبيب في التصدي للمعلومات الصحية المغلوطة والتوعية بمخاطر المخدرات.ويتضمن البرنامج جلسة نقاش حول الشباب والمخدرات وتدريب نحو 500 مواطن من تلاميذ الاعداديات والمعاهد والطلبة حول " تكوين المواطن المنقذ " بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية