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الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات مباريات الجولة السابعة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ab8e20e70b379.72274846_oiqkpjegflnmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 10:25 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تُقام مباريات الجولة السابعة ذهابًا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 7 والأحد 8 نوفمبر 2026، انطلاقًا من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:


السبت 7 نوفمبر 2026


المجموعة الأولى:


- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – النجم الخلادي
- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – جمعية مقرين
- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب – بعث بوحجلة
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن

المجموعة الثانية:

- ملعب بوشمة: أمل بوشمة – مستقبل القصرين
- الملعب البلدي بأم العرائس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف

الأحد 8 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى:

- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي
- ملعب يحدد لاحقًا: الملعب السوسي – مستقبل قابس
- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي

المجموعة الثانية:

- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف
- ملعب معز الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي
- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة
- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين
- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية
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