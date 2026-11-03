الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات مباريات الجولة السابعة

تُقام مباريات الجولة السابعة ذهابًا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي، انطلاقًا من الساعة، وفق البرنامج التالي:- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – النجم الخلادي- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – جمعية مقرين- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب – بعث بوحجلة- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن- ملعب بوشمة: أمل بوشمة – مستقبل القصرين- الملعب البلدي بأم العرائس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي- ملعب يحدد لاحقًا: الملعب السوسي – مستقبل قابس- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف- ملعب معز الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية