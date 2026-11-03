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بطولة الرابطة الثانية: سيف غزال مدربا جديدا لاولمبيك الكاف

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 10:20 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قررت الهيئة المديرة لأولمبيك الكاف التعاقد مع المدرب سيف غزال للإشراف على الدكة الفنية لفريق أكابر كرة القدم، خلفاً للمدرب مكرم العامري الذي قررعدم مواصلة التجربة مع الفريق.
وأفاد عمر الشيبوني، المدير الرياضي لأولمبيك الكاف، (وات) اليوم الثلاثاء، أن قرار التغيير على مستوى الجهاز الفني للنادي جاء بسبب تواضع النتائج المحققة، رغم إقرار جميع الملاحظين والمتابعين بقيمة العمل الفني والتكتيكي الذي أرساه المدرب مكرم العامري طيلة إشرافه على الفريق.

وتابع الشيبوني بالقول بأن "اداء أولمبيك الكاف نال إعجاب كل المتابعين، بما في ذلك الأندية المنافسة التي واجهناها خلال جولات بطولة الرابطة المحترفة الثانية، مثلما هو الحال في لقاءات مستقبل القصرين وشبيبة القيروان، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى المردود، ليدفع بذلك المدرب ضريبة النتائج المحققة كما جرت عليه العادة في عالم كرة القدم".
وختم المدير الرياضي لأولمبيك الكاف بالتأكيد على أن الجهاز الفني الجديد للفريق سيتألف من سيف غزال كمدرب أول، بمساعدة حمزة الجلابي والمعد البدني عبيد الكافي، فيما سيواصل آدم العبيدي مهمة تدريب حراس المرمى.

يذكر أن أولمبيك الكاف، الصاعد حديثاً إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، يحتل المركز 12 ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة الثانية برصيد 5 نقاط، إثر تحقيق فوز، وتعادلين، و3 هزائم.


ر/حسني
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