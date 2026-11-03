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تطاوين: 13.888 مليون الكلفة الجملية لإنجاز أشغال مشروع مدّ شبكات التطهير للمياه المستعملة ومحطات ضخ بمدينة ذهيبة

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat2/tataouine.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 07:49 قراءة: 1 د, 1 ث
      
في إطار تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية بتطاوين ،وتجاوز العراقيل التي تحول دون استكمالها، انعقدت بمقر الولاية يوم الإثنين جلسة عمل لمتابعة مشروع إنجازأشغال مد شبكات التطهير للمياه المستعملة ،وإنجاز محطات ضخ ومحطة تطهير بمدينة ذهيبة
وتمّ الاطلاع خلال الجلسة،على مكونات المشروع والمتمثل في قسطين، يشمل الأول إنجاز أشغال مدّ شبكات التطهير للمياه المستعملة ومحطات ضخ بكلفة جملية تقدر بـ13.888 مليون، والثاني إنجاز محطة تطهير بـكلفة 11.9 مليون دينار،فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المشروع برمته في مدينة ذهيبة 60بالمائة

كما تمّ أيضا خلال الجلسة ،النظر في إشكالية مطروحة في علاقة بمواصلة مدّ شبكة التطهير بمدينة ذهيبة، والتشاور بين مختلف المتدخّلين قصد إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الإشكالية، بما يضمن استكمال مختلف مكونات المشروع، ودخوله حيز الاستغلال في أفضل الآجال
وجدّد والي الجهة ، أمير القابسي تأكيده على ضرورة تسريع نسق استكمال إنجاز هذا المشروع في آجاله، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي لسكان المنطقة ،ودعم وتطوير البنية التحتية الأساسية بها

وأشار إلى أنه من واجب ومسؤولية أصحاب المشاريع العمومية أن تتّخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان إنجازها ،واستمرار واستكمال أشغالها دون تعطيل ،مبيّنا أن الاعتراضات المقدمة ،وفي ظلّ استيفائها للشروط القانونية والإجرائية المعمول بها ومصداقية حجتها تبقى مكفولة وقابلة للنظر والمتابعة ما لم يتمّ تكييفها قانونياً في باب تعطيل حرية العمل
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