رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مراجعة تشريعات الصفقات العمومية وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية

تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه يوم أمس بوزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، عدداً من المشاريع المتعلّقة بالبنية التحتية، ومنها خاصّة الطريق التي شارفت أشغال إنجازها على الانتهاء، والرابطة بين تونس والجزائر، فضلاً عن عدد من الطرقات داخل الجمهورية، التي لا تزال بعض أشغالها غير مكتملة، أو التي ظهرت بها إخلالات ونقائص بعد فترة قليلة من إنجازهاكما تطرّق رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، إلى المشروع الضخم المزمع إنجازه لربط جزيرة جربة بجسر بدلا من الاكتفاء بالبطاحات ،أوالطريق الرومانية الحالية، وهومن شأنه أن يضع حدّاً للمعاناة اليومية للمسافرينوأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للصفقات العمومية، ليس في مجال البنية التحتية فحسب، بل في مختلف القطاعات، تهدف إلى التصدي للفساد، والحدّ من التجاوزات، واختصار آماد الإنجازوأشار رئيس الدولة إلى أن العديد من الأمثلة تؤكد أن التشريعات الحالية تجاوزها الزمن، سواء في ما يتعلّق بالمدد المحدّدة لإنجاز المشاريع، أوبما تشهده بعض الصفقات من مظاهرغشّ ،وفسادوشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فكّ العزلة عن العديد من الجهات، ووضع حدّ لمعاناة المواطنين جرّاء الانتظار الطويل ومشاقّ التنقّل، مبرزاً أن تونس تزخر بالخيرات ،والثروات الطبيعية التي أنعم الله بها عليها في مختلف جهاتها، غير أن هذه الثروات ظلّت على امتداد سنوات مهملة، في حين عانى سكان عديد الجهات التفقير، والبأس ،والإقصاءوأكد رئيس الدولة على أن تونس تخوض سباقا ضد الساعة، وأن الشعب التونسي العظيم، الذي خضّب هذه الأرض الطيبة بدمائه من أجل الانعتاق، قادرعلى تحقيق تطلعاته، وتحويل ما كان يعدّ من قبيل المستحيل إلى حقيقة ينعم بها الجميع في كنف العدل والإنصاف، فالإنجازات قادمة، والقرارات التي ستسبقها قادمة بدورها بحول الله تعالى، ما دامت الإرادة الحرة راسخة، والعزيمة قوية وثابتة على المضي قدما نحو تحقيق تطلعات الشعب التونسي