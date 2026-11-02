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Una reunión de trabajo aborda la cooperación entre Túnez y España en salud digital, medicamentos y trasplante de órganos

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Una reunión de trabajo aborda la cooperación entre Túnez y España en salud digital, medicamentos y trasplante de órganos


El ministro de Salud de Túnez, Mustapha Ferjani, se reunió este lunes con el embajador de España en Túnez, Isidro Antonio González Afonso, para examinar las vías de desarrollo de la cooperación sanitaria entre ambos países en los ámbitos de la salud digital, los medicamentos y el trasplante de órganos.


Según un comunicado publicado esta tarde por el Ministerio de Salud, el encuentro se centró en la importancia del hospital digital para mejorar los servicios sanitarios, la implementación del expediente médico electrónico, así como las oportunidades de asociación en la producción de medicamentos, la investigación científica y la cooperación con la empresa «SIPHAT».


Ambas partes abordaron también la importancia del intercambio de experiencias en materia de trasplante de órganos, salud maternoinfantil, prevención de las adicciones y acercamiento de los servicios sanitarios a las regiones del interior y las zonas rurales.

Asimismo, se examinó el enfoque de «Una sola salud» (One Health), que integra la salud humana, animal y medioambiental.

Al término de la reunión, ambas partes destacaron la necesidad de elaborar un plan de acción que permita transformar las prioridades identificadas en proyectos concretos que respondan a las necesidades de los ciudadanos.
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