جلسة عمل تبحث التعاون التونسي الإسباني في الصحة الرقمية والدواء و زراعة الأعضاء

بحث وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الإثنين، خلال جلسة عمل مع سفير إسبانيا بتونس، إيسيدرو أنطونيو غونزاليس أفونسو، سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين في مجالات الصحة الرقمية والدواء و زراعة الأعضاء.وركّز اللقاء، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحةّ، مساء اليوم، على أهميّة المستشفى الرقمي في تطوير الخدمات الصحيّة والملف الطبي الإلكتروني وكذلك فرص الشراكة في إنتاج الأدوية والبحث العلمي والتعاون مع «سيفات».كما تطرّق الطّرفان إلى أهمية تبادل الخبرات في زراعة الأعضاء و أيضا صحة الأم والطفل، والوقاية من الإدمان وتقريب الخدمات من المناطق الداخلية والريفية، ومقاربة «الصحة الواحدة» التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة.وتمّ التأكيد كذلك على ضرورة إعداد خطة عمل لتحويل الأولويّات إلى مشاريع عملية تستجيب لحاجات المواطنين.